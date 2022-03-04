線上銷售數據未能反應實體通路帶動銷量，亞馬遜關閉書店、快閃店
亞馬遜證實將關閉旗下實體書店，以及包含四星評價商店與快閃店業務，但強調不會因此退離實體店面業務發展。
過去以實體店面形式展示獲選推薦書籍，並且讓使用者透過手機掃描QR Code即可透過線上通路購買紙本書籍，或是數位內容，雖然亞馬遜強調透過虛實整合宣傳方式，讓更多人使用其服務，並且增加書本銷量，但顯然最終獲得推廣成效並不高，使得亞馬遜最終決定關閉位於美國及英國境內實體書店。
而因為相同因素關閉的實體店面，還包含過去以實體通路銷售在線上獲得4星評等商品的店面，以及銷售線上熱門商品的快閃店，凸顯在線上呈現熱銷商品，不一定能在實體通路維持相同銷量的情況，同時也可能反應目前消費者更願意透過線上形式購物。
不過，亞馬遜表示雖然關閉Amazon Books、Amazon 4-Star及Amazon Pop Up在內實體通路業務，並不代表將退離實體通路業務發展，包含生鮮超市Whole Foods、無人商店Amazon Go，乃至於今年初開幕的實體服飾店Amazon Style都會持續發展，而亞馬遜也會持續思考未來零售發展模式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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