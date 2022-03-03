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蘋果春季發表會9日線上見 傳推最平價5G iPhone
蘋果公司（Apple）今天發出邀請函，將於台灣時間3月9日凌晨2時舉辦線上發表會，活動主題為Peek Performance（窺見效能），外界預測將推出最平價5G iPhone、iPad Air平板、Mac電腦等新產品。
以往向語音助理Siri詢問蘋果發表會消息，都會被導向蘋果官網。不過，今天記者實測詢問語音助理Siri「蘋果發表會要發表什麼？」，Siri會回答「你不能催還沒出來的消息，再等一下吧」。
蘋果春季發表會邀請函主視覺為包含6種顏色的蘋果標誌，似乎暗示新產品有多款顏色可選。
彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）先前發文分析，蘋果可能在春季發表會推出新一代平價機種iPhone SE 3，訂價約399美元（約新台幣1.12萬元），前一代產品iPhone SE 2有機會大幅降價至199美元，對於蘋果拓展印度等新興市場占有率將大有幫助，也能為蘋果創造更多軟體及服務收入。
葛曼也預測蘋果將發表搭載新一代自研晶片的Macmini和13吋MacBook Pro，並更新iPad Air產品線。
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