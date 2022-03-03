蘋果證實春季發表會將於3/8舉辦 預期帶來更多「揭示效能」新品

蘋果稍早證實將在美國西岸時間3月8日上午10點 (台灣時間3月9日凌晨2點)舉辦以「Peek Performance」 (揭示效能)為主題的發表活動，預期將如先前市場傳聞推出不少傳聞的新款iPhone SE，以及新款iPad Air，另外更預期揭曉換上M2處理器設計的新款入門定位MacBook Pro。

此次揭曉新品預期將會聚焦在加入5G連網功能的新款iPhone SE，因此名稱或許可能會調整為iPhone SE 5G，但也可能僅維持原本iPhone SE名稱。

硬體規格方面，新款iPhone SE預期仍維持iPhone 8外型設計，因此將會保留Touch ID指紋辨識功能，但處理器將會更換為A15 Bionic規格，同時相機功能也可能比照去年推出的iPhone 13，只是依然不會搭載長焦及超廣角鏡頭，另外是否會額外加入MagSafe磁吸介面也值得關注。

另外預期將揭曉的新品，則包含維持現有外觀，但是採用新款處理器設計的iPad Air，但整體改變預期不會有太大差異，僅以內部規格更新為主。

而在Mac機種部分，預期將推出換上M2處理器的入門款MacBook Pro，先前有消息指出可能會跟進採用14吋及16吋MacBook Pro的外型設計，並且去除Touch Bar介面，同時加入MagSafe磁吸介面與充電器，但可能不會搭載ProMotion顯示螢幕，藉此與14吋與16吋機種作更明顯區隔。

至於從此次活動邀請函同樣呈現多彩設計的蘋果，或許也代表先前推出的多彩iMac機種將會換上M2處理器，甚至可能推出大尺寸螢幕規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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