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動視暴雪投資者提出集體訴訟 指控天價賣給微軟只讓高階主管得利

聯合新聞網 / 楊又肇

針對微軟年初以687億美元收購動視暴雪決定，動視暴雪投資者提出集體訴訟，指控此項收購僅對動視暴雪高階主管帶來利益。

依照集體訴訟內容指稱，動視暴雪投資者認為以687億美元與微軟達成收購協議，實際上僅讓動視暴雪執行長Bobby Kotick，以及董事會主席Brian Kelly等高階主管獲得較大利益。

尤其從動視暴雪在2月18日向美國證券交易委員會遞交文件顯示，動視暴雪執行長Bobby Kotick預計在此筆交易完成後，預計在2023年第二季卸任，屆時將能額外獲取高達1500萬美元費用，加上Bobby Kotick在2020財年時的年薪至少在463萬美元以上，更持有動視暴雪大量股票，等同手握高達6億1900萬美元金額，但卻未能妥善處理公司管理問題，更讓許多投資者感到不滿。

目前美國聯邦貿易委員會已經介入調查微軟鉅額收購動視暴雪是否違反市場壟斷，而此次集體訴訟可能會影響日後聯邦貿易委員會認定結果，導致微軟最終無法順利收購動視暴雪。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 美國

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