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消息指稱FTC將針對亞馬遜收購老品牌電影公司米高梅提出反壟斷訴訟
相關消息指稱，美國聯邦貿易委員會 (FTC)可能準備針對亞馬遜以84.5億美元收購老品牌電影公司米高梅提出反壟斷訴訟。
亞馬遜去年5月宣布以84.5億美元收購老品牌電影公司米高梅後，隨即引起美國聯邦貿易委員會注意，同時也由代表多達400萬人請願的美國工會組織－民主工會聯合會，透過長達12頁請求書要求聯邦貿易委員會介入，希望阻止亞馬遜此筆收購。
而目前消息指出，聯邦貿易委員會可能會透過多名專家及證人作證，預計在未來幾周內向亞馬遜提出反壟斷訴訟，但包含聯邦貿易委員會與亞馬遜都未對此做任何回應。
在先前聲明中，民主工會聯合會執行董事Michael Zucker表示考量亞馬遜現有發展規模，若加上持有米高梅相關資產，將會形成更龐大市場壟斷，因此認為若美國聯邦貿易委員會指證亞馬遜涉及市場壟斷，將能阻止亞馬遜繼續影響市場公平競爭。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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