啟用日文版Xbox Wire、成立中國上海團隊 微軟更積極擴展亞洲遊戲市場

微軟稍早宣布在日本市場啟用日文版Xbox Wire網站，藉此加快提供在地化的Xbox遊戲新作消息，而微軟Xbox亞洲區負責人的張貞元 (Rod Chang)近期也在個人LinkedIn頁面透露將在中國上海成立新團隊，藉此協助更多中國遊戲開發商透過Xbox平台投入國際市場發展，顯示微軟目前更積極強化Xbox品牌在亞洲市場佈局力道。

在過去幾年中，微軟持續積極與日本遊戲業者合作，將更多日系遊戲內容帶到Xbox平台，藉此扭轉過去Xbox給人較多提供歐美風格遊戲的印象，在CAPCOM、SEGA、Square Enix、Bandai Namco等日本遊戲業者均加強透過Xbox平台發行遊戲，甚至越來越多日本著名遊戲開發者也開始選擇在Xbox平台推出遊戲作品之下，目前Xbox也逐漸吸引許多亞洲地區玩家青睞。

尤其在微軟目前更積極推廣Xbox Game Pass訂閱遊玩，同時也持續擴展遊戲向下相容遊玩體驗，並且持續收購諸多重點遊戲發行商，例如Bethesda母公司ZeniMax Media，以及持有《決勝時刻》、《魔獸世界》等著名遊戲資產的動視暴雪，更凸顯微軟計畫擴大Xbox平台市場生態規模。

而此次宣布在日本啟用日文版Xbox Wire網站，不僅象徵將以更快速度向日本市場玩家傳達遊戲新作消息，更意味與日本遊戲開發者會有更深度合作，至於在上海成立新團隊，則代表將與中國遊戲開發者建立更進一步互動關係，預期將使更多中國遊戲開發者創作內容登上Xbox平台，進而推廣至全球市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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