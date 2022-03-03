Raspberry Pi開發板上市10週年 依然維持35美元不等的低價銷售政策
Raspberry Pi基金會宣布，旗下以低價形式銷售的開發板，至今已經迎接銷售10週年，並且成為英國境內熱門銷售的電腦設備，同時也讓Raspberry Pi基金會成為推動STEM教育的非營利組織。
最初在2012年2月29日開放銷售的第一款Model B開發板，當時採用運作時脈僅為700Mz的Arm11處理器，實際效能約等同運作時脈達300MHz的Intel Pentium II處理器，甚至圖形處理能力更逼近第一代Xbox遊戲主機，當時同樣僅以35美元價格銷售，並且在短短幾小時內銷售一空，最終總計銷售超過10萬組開發板，並且在推出第一年內累積銷售超過100萬組。
而在後續更新中，除了推出功能更簡單的Model A開發板，以及更進階的Model B+開發板，Raspberry Pi更推出尺寸更小、連接埠等設計更為精簡的Raspberry Pi Zero，甚至後續推出以鍵盤形式呈現的Raspberry Pi 400，以及尺寸更精簡的超小型開發板Raspberry Pi Pico，藉此對應更多元的設計開發需求，同時也讓Raspberry Pi開發板成為許多產品原型設計使用套件，另外也有不少物聯網裝置直接以Raspberry Pi開發板打造。
目前Raspberry Pi已經在市場上推出多種開發板規格，並且成為英國地區熱門銷售的電腦設備，累積銷售超過4500萬組，更成為STEM教育重要應用項目。
為了慶祝上市銷售10週年，Raspberry Pi基金會與英國國家計算機博物館 (The National Museum of Computing)合作舉辦臨時展覽活動，預計在格林威治標準時間3月5日上午11點15分 (台灣時間3月5日晚間7點15分)透過Raspberry Pi官方YouTube頻道直播，將介紹Raspberry Pi的發展故事。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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