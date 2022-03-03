快訊

哪些國家逆風挺俄羅斯入侵烏克蘭？ 一張地圖秒懂各國立場

郭台銘神預言「2022一定大缺電」 網友高呼：先知

結束早期測試階段 亞馬遜串流遊戲服務Luna正式開放所有美國用戶申請

聯合新聞網 / 楊又肇

亞馬遜在2020年9月宣布推出的串流遊戲服務Luna，目前終於結束早期測試階段，正式在美國境內市場提供使用

其中，Luna+服務訂閱使用費用將以每月9.99美元計算，而先前已經參加早期測試的使用者將可在3月底前維持續訂，即可保留原本以5.99美元使用的訂閱價格，並且以每月2.99美元價格訂閱使用收錄超過35款適合家人互動遊玩內容的家庭頻道。

而若是從4月1日開始的新訂閱用戶，除了以每月9.99美元費用計價，家庭頻道內容則需以每月5.99美元價格訂閱，至於其他頻道如收錄CAPCOM、SNK等經典遊戲的復古頻道，或是收錄各類派對遊戲的Jackbox Games頻道則是各以4.99美元價格訂閱使用，至於Ubisoft提供的Ubisoft+頻道則會以每月17.99美元價格訂閱，其中將收錄超過35款Ubisoft最新遊戲作品。

為了配合Luna串流遊戲服務正式上線，亞馬遜更計畫在3月14日以前，以49.99美元價格銷售Luna服務專屬控制器。

目前Luna串流遊戲服務僅在美國境內提供使用，支援Android、iOS、Chrome OS、macOS及Windows裝置使用，而亞馬遜Prime會員更可額外透過Prime Gaming頻道遊玩會員專屬的免費遊戲，另外也能透過Twitch直播遊玩實況，甚至也能配合Luna Controller app，直接將手機當作控制器使用。

與Google、微軟的串流遊戲服務比較，亞馬遜推出的Luna串流遊戲服務同樣是以旗下AWS雲端平台運作，並且對應1080P畫質、60fps畫面更新率的遊戲串流遊玩體驗，未來將會收錄4K畫質遊戲內容。依照亞馬遜說明，Luna串流遊戲服務基本頻寬需求為10Mbps，若要遊玩4K畫質遊戲的話，至少就要準備35Mbps以上的網路頻寬，至於遊戲頻道擴充數量部分，亞馬遜則表示至少會有50個頻道。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 直播

延伸閱讀

批龐培歐說謊國際知名 新黨晚間桃機抗議

「手上沾有鮮血」 烏裔退休中校維德曼：川普煽動普亭攻打烏克蘭

聚積助攻洲明LED電影螢幕 獲DCI認證

Sony新版PlayStation Plus訂閱服務 將以10美元起跳價格提供

相關新聞

來了！蘋果春季發表會3月9日凌晨登場 5款新品預測一次看

蘋果（Apple）春季發表會真的來了！蘋果官網也更新春季發表會資訊，就在台灣時間3月9日凌晨2點舉行，而發表會名稱為「Peek Performance」，似乎也暗示著可能會升級某種產品。PTT（批踢踢）iOS版的網友期盼此次有全新iPhone SE與新一代AirPods Pro推出。《聯合新聞網》整理出可能會在此次登場的新品。

關切俄羅斯侵略烏克蘭 蘋果宣布在俄停售所有商品

美國蘋果公司（Apple）1日宣布，停止在俄羅斯販售蘋果手機等所有商品。

NVIDIA證實遭駭 曝光下款GPU代號、任天堂合作細節

近期傳出遭駭客攻擊後，NVIDIA在後續回應證實部分員工資料與專利內容遭竊，並且已經透過網路散播。而從目前諸多消息顯示，NVIDIA遭竊內容包含下一款GPU產品代號名稱，以及與任天堂合作產品細節，甚至包含目前引以為傲的DLSS深度學習超高取樣技術原始碼內容遭公開。

開放網路倡導組織：希望蘋果允許第三方瀏覽器可在iOS使用自有引擎

由Web標準項目DOM腳本工作組成員，同時也是W3C HTML工作組特邀專家Stuart Langridge共同參與創立的開放網路倡導組織OWA (Open Web Advocacy)，成立後的首個目標是希望說服蘋果允許第三方瀏覽器業者能在iOS平台使用自有瀏覽器引擎設計，而非僅能使用蘋果的WebKit資源打造。

Google運用Soli雷達技術 打造更多人機互動模式

Google過去曾以雷達技術打造名為Soli的感測技術，並且分別應用在Pixel 4系列手機、Nest Hub智慧顯示器，以及溫控設備Nest Thermostat等裝置，接下來更計畫將此項技術應用在更多人機互動模式。

Raspberry Pi開發板上市10週年 依然維持35美元不等的低價銷售政策

Raspberry Pi基金會宣布，旗下以低價形式銷售的開發板，至今已經迎接銷售10週年，並且成為英國境內熱門銷售的電腦設備，同時也讓Raspberry Pi基金會成為推動STEM教育的非營利組織。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。