結束早期測試階段 亞馬遜串流遊戲服務Luna正式開放所有美國用戶申請

亞馬遜在2020年9月宣布推出的串流遊戲服務Luna，目前終於結束早期測試階段，正式在美國境內市場提供使用。

其中，Luna+服務訂閱使用費用將以每月9.99美元計算，而先前已經參加早期測試的使用者將可在3月底前維持續訂，即可保留原本以5.99美元使用的訂閱價格，並且以每月2.99美元價格訂閱使用收錄超過35款適合家人互動遊玩內容的家庭頻道。

而若是從4月1日開始的新訂閱用戶，除了以每月9.99美元費用計價，家庭頻道內容則需以每月5.99美元價格訂閱，至於其他頻道如收錄CAPCOM、SNK等經典遊戲的復古頻道，或是收錄各類派對遊戲的Jackbox Games頻道則是各以4.99美元價格訂閱使用，至於Ubisoft提供的Ubisoft+頻道則會以每月17.99美元價格訂閱，其中將收錄超過35款Ubisoft最新遊戲作品。

為了配合Luna串流遊戲服務正式上線，亞馬遜更計畫在3月14日以前，以49.99美元價格銷售Luna服務專屬控制器。

目前Luna串流遊戲服務僅在美國境內提供使用，支援Android、iOS、Chrome OS、macOS及Windows裝置使用，而亞馬遜Prime會員更可額外透過Prime Gaming頻道遊玩會員專屬的免費遊戲，另外也能透過Twitch直播遊玩實況，甚至也能配合Luna Controller app，直接將手機當作控制器使用。

與Google、微軟的串流遊戲服務比較，亞馬遜推出的Luna串流遊戲服務同樣是以旗下AWS雲端平台運作，並且對應1080P畫質、60fps畫面更新率的遊戲串流遊玩體驗，未來將會收錄4K畫質遊戲內容。依照亞馬遜說明，Luna串流遊戲服務基本頻寬需求為10Mbps，若要遊玩4K畫質遊戲的話，至少就要準備35Mbps以上的網路頻寬，至於遊戲頻道擴充數量部分，亞馬遜則表示至少會有50個頻道。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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