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Google運用Soli雷達技術 打造更多人機互動模式

聯合新聞網 / 楊又肇

Google過去曾以雷達技術打造名為Soli的感測技術，並且分別應用在Pixel 4系列手機、Nest Hub智慧顯示器，以及溫控設備Nest Thermostat等裝置，接下來更計畫將此項技術應用在更多人機互動模式。

依照Google ATAP團隊釋出影片顯示，透過Soli技術以雷達識別人們與機器「互動」模式，分別劃分「靠近」 (Approach)、「輕瞥」 (Glance)、「轉身」 (Turn)與「經過」 (Pass)四種主要動作。

其中，「靠近」自然是可以透過感測人們是否靠近機器，讓機器產生相關作動反應，但也會透過識別人眼注視位置，藉此讓機器可以透過螢幕呈現人們所需資訊，或是顯示互動方式，而當判斷人們處於「轉身」，或只是「經過」的情況，機器上的螢幕就會自動恢復一般待機顯示內容，甚至呈現關閉情況，藉此降低電力損耗。

而跟「靠近」有諸多相似的「輕瞥」，則會納入更多判斷條件，例如使用者可能只是匆匆地瞄一眼，或是同時使用其他裝置，甚至可能只是不經意地看一眼，裝置端則會透過人們注視裝置端的時間多寡決定實際互動方式，亦可能透過輕微改變顯示內容，藉此吸引更多注意，進而增加人們產生互動機率。

Google ATAP團隊並未透露此類技術預計應用方向，但未來有可能應用在互動式廣告，或是更多裝置的人機互動介面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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