開放網路倡導組織：希望蘋果允許第三方瀏覽器可在iOS使用自有引擎
由Web標準項目DOM腳本工作組成員，同時也是W3C HTML工作組特邀專家Stuart Langridge共同參與創立的開放網路倡導組織OWA (Open Web Advocacy)，成立後的首個目標是希望說服蘋果允許第三方瀏覽器業者能在iOS平台使用自有瀏覽器引擎設計，而非僅能使用蘋果的WebKit資源打造。
雖然目前在iOS平台已經有Chrome、Firefox等瀏覽器進駐，但礙於蘋果嚴格規定，僅能以蘋果提供的WebKit資源打造，實際上等同是以Safari瀏覽器為基礎，並且換上不同瀏覽器的操作介面，同時也限制第三方瀏覽器可使用功能，例如將瀏覽頁面存放在iOS平台桌面，或是以全螢幕形式瀏覽，甚至也無法呼叫使用Apple Pay等蘋果服務。
OWA認為蘋果這樣的作法，實際上限制更多瀏覽器業者在iOS平台上的發展可能性，同時也影響更多Web App內容發展機會，同時也顯示蘋果在iOS平台阻止第三方瀏覽器擴大發展機會。
而Stuart Langridge預期，若蘋果願意開放第三方瀏覽器在iOS平台使用自有瀏覽器引擎，將能進一步帶動行動瀏覽器技術成長，並且提高隱私安全技術，甚至可以帶來更不一樣的瀏覽使用體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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