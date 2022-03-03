NVIDIA證實遭駭 曝光下款GPU代號、任天堂合作細節

近期傳出遭駭客攻擊後，NVIDIA在後續回應證實部分員工資料與專利內容遭竊，並且已經透過網路散播。而從目前諸多消息顯示，NVIDIA遭竊內容包含下一款GPU產品代號名稱，以及與任天堂合作產品細節，甚至包含目前引以為傲的DLSS深度學習超高取樣技術原始碼內容遭公開。

在遭竊內容中，包含「Blackwell」在內名稱描述，因此被人猜測可能是下一款伺服器等級的GPU產品代號，更可能是今年即將揭曉的「Hopper」GPU後繼產品。

「Blackwell」有可能起名源自美國統計學專家暨數學家David Blackwell，其著名成就是在統計學內提出名為「Rao–Blackwell」的定律，透過任一原始估計值為起點，即可尋找最小方差無偏估計量，同時本身也次第一位入選美國國家科學院的非裔美國人。

其他曝光內容，更包含NVIDIA與任天堂合作的遊戲主機將包含採用Ampere顯示架構的GPU，並且加入支援即時光影追跡，以及DLSS 2.2技術，但無法確認是否為先前傳聞的硬體升級款Nintendo Switch，或是任天堂下一款遊戲主機。

而目前對NVIDIA影響較大的部分，則是DLSS原始碼內容遭公開情況，雖然不確定目前被散播至網路上的原始碼內容完整程度，但畢竟是目前NVIDIA在顯示技術主打應用功能，讓影像畫面能透過人工智慧學習方式提高清晰度與邊緣銳利度，甚至能暴力地將低解析度影響轉換成高解析度規格，並且讓顯示卡能以更低運算效能執行高解析度影像內容，若背後技術遭曝光，顯然對NVIDIA不利。

目前駭客團體「LAPSUS$」對外聲稱向NVIDIA發動此次攻擊，並且強調取得容量達1TB的程式設計、驅動程式等原始編碼，要求NVIDIA以加密貨幣方式支付贖金，但NVIDIA在後續說明中則強調此次攻擊並不影響其業務與客戶合作關係，似乎意味駭客所取得資訊並未觸及核心商業機密。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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