騰訊收購波蘭遊戲開發商暨發行商1C Entertainment

波蘭遊戲開發商暨發行商1C Entertainment宣布正式由中國騰訊出資收購，但並未透露具體金額。

此筆交易是在去年11月達成共識，未來將由騰訊持有1C Entertainment所有股權，而日後1C Entertainment及旗下子公司都會在交易完成後的6個月內進行更名。

1C Entertainment過去累積發行超過100款遊戲，其中包含回合制奇幻遊戲《國王的恩賜》 (King's Bounty)，以及《IL2》系列模擬飛行遊戲與二戰為背景的即時戰略遊戲《Men Of War》，而即將推出的黑暗奇幻第一人稱射擊視頻遊戲《GRAVEN》，同樣透過1C Entertainment對外發行。

此外，1C Entertainment也曾協助諸多歐洲獨立遊戲開發商發行作品，未來由騰訊接手經營之後，或許也能讓更多歐洲獨立遊戲作品進軍亞洲市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦