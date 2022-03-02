HTC盼VIVERSE平台成為元宇宙「賦能者」 攻進NFT市場

在進一步說明中，HTC強調將以VIVERSE元宇宙平台連接更多應用可能性，除了透過VIVE Avatar在虛擬實境內建構個人分身，或是透過VIVE Connect以各類裝置連接進入元宇宙，甚至也確定在VIVERSE平台整合NFT (非同質化代幣)內容應用，並且說明將連接更多大眾、商業應用需求。

HTC計畫成為元宇宙「賦能者」

依照HTC說明，認為元宇宙將成為未來網路的呈現模式，讓使用者能以不同型態彼此連接，透過虛擬化形式實現擬真互動。而此次提出的VIVERSE平台，則是鎖定元宇宙的應用需求，讓使用者、企業能透過虛擬實境方式進行互動，藉此創造打破傳統時空限制的全新體驗。

在近幾年受到新型冠狀病毒疫情影響下，越來越多互動已經轉為線上型態，許多大型展會活動也已經改為線上形式舉辦，或是採用真實、虛擬混合模式，讓使用者能透過網路無縫參與，或是藉由線上創造展覽豐富度。而在元宇宙趨勢之下，更讓虛擬實境技術應用顯得重要，讓使用者能透過更直覺方式進行互動。

▲HTC亞太地區總經理黄昭颖

而HTC此次提出VIVERSE平台，更希望能成為技術提供者，讓個人、企業能透過此平台建造更多元宇宙應用，並且實際參與不同元宇宙應互動體驗，甚至可以透過虛擬實境頭戴裝置、手機、PC等連網裝置進入採開放架構設計的VIVERSE平台。

不過，HTC並未透露業者透過其元宇宙技術資源實際計費方式，主要還是會以個別建造形式考量，現階段會先與各品牌合作，或是透過建立示範內容為主，藉此讓更多人進入元宇宙發展趨勢。

雖然目前諸多重心聚焦在虛擬實境與元宇宙應用，但HTC亞太地區總經理黄昭颖強調日後依然會持續推出手機產品，藉此銜接更多連網使用體驗。

在後續說明中，HTC透露最快會在今年4月推出新款手機產品，但目前尚未透露具體細節。

▲HTC將以VIVERSE平台佈局未來新形態網路發展

提供元宇宙完整應用資源，進軍NFT市場

在元宇宙應用中，使用將能透過基於VRM開放標準的VIVE Avatar建構個人虛擬分身，同時透過符合WebXR開放標準打造的VIVE Connect，藉由手機、PC或虛擬實境頭戴裝置進入各類元宇宙環境，或是透過支援Web 3.0設計規範、WebXR與WebAssembly開放標準的VIVE Browser瀏覽內容。

▲透過虛擬實境佈局元宇宙

▲讓使用者透過手機、PC同樣也能藉由VIVERSE平台進入元宇宙

甚至，使用者可以透過VIVE BYTES購買NFT內容，未來也計畫推出NFT盲盒機制，以及可讓使用者進行二級交易的NFT內容拍賣功能，並且配合MetaMask數位錢包確保NFT內容加密交易安全性。

依照HTC說明，目前提供的NFT內容交易機制會透過以太坊形式的加密技術運作，因此理論上在其他如OpenSea等同樣以以太坊技術運作交易平台販售的NFT內容，一樣可以導入VIVE BYTES平台銷售，或是將VIVE BYTES平台銷售NFT平台移轉到OpenSea等服務銷售。

此外，VIVERSE平台也將整合全息音樂平台Beatday，以及可作為活動、會議等虛擬交流平台的Engage與提供線上社群互動服務VRChat，讓使用者能在元宇宙有更多員互動可能性，甚至可以透過VIVE Sync提升線上虛擬會議互動協作，或是可以透過Museum of Other Realities參與各類互動藝術與實驗收藏。

▲讓使用者透過各類連網裝置即可在元宇宙連接互動

藉由VIVE Create，則可讓使用者以無編碼方式即可快速建立虛擬實境內容，藉此加快元宇宙應用內容普及。至於針對內容管控部分，HTC也提出名為VIVE Guardian的管控機制，讓家長可以針對未成年兒童設定內容觀看限制，並且提供自由模式與廣播模式，讓家長能更安心讓未成年兒童使用虛擬實境內容。

▲透過VIVE Guardian管控機制確保未成年兒童使用虛擬實境內容食的安全性

攜手電信業者、高雄市政府擴大元宇宙應用發展

為了進一步推動虛擬實境、元宇宙應用發展，HTC更宣布與中華電信、遠傳電信與台灣大哥大合作建造VIVERSE平台生活型態，同時也計畫與高雄市政府合作推行「元宇宙造鎮計畫」，希望藉此匯集台灣產業新量能及創造無限商機，整合高市府及在地業者，將行政、藝文、觀光及運動等服務逐步轉入元宇宙，並且讓市民搶先進駐當「元住民」，打造高雄元宇宙生態系。

▲HTC將與電信業者、高雄市政府攜手持續佈局虛擬實境體驗

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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