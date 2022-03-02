小米也攻磁吸無線充電技術 最快在49分鐘內能充滿這麼多電量

realme、nubia先後提出能以磁吸方式進行無線充電的設計方案後，小米在此次MWC 2022期間也展示旗下磁吸無線充電技術，標榜對應50W充電功率。

為了改善無線充電過程產生明顯發熱問題，小米更將無線充電設計使用的感應線圈縮減為三分之一，並且讓無線充電的功率損耗降低50%。

而此次提出的磁吸式無線充電技術，同樣透過磁吸方式讓裝置端的無線充電感應線圈，能與充電端的發射線圈緊密貼合，藉此確保無線充電正常運作，不會因為擺放位置稍微偏差而無法正常充電。而在磁吸無線充電過程中，小米更標榜避免讓磁鐵產生過大磁場，導致無線充電電流飽和影響充電功率與磁吸效果，透過更小感應線圈設計確保磁吸力道，並且產生足夠感應電流，同時也能降低無線充電過程產生熱能。

此次推出對應30W充電功率的小米超薄磁吸無線充電器，以及對應50W充電功率的小米主動制冷磁吸無線充電器，就是以上述設計打造。

其中，小米超薄磁吸無線充電器採用17組環形陣列聚磁芯，讓使用者能隨手擺放即可吸附在正確充電位置，並且對應800公克吸附力道，相比坊間現行磁吸充電設計約對應200公克吸附力道，將能對應更穩定的無線充電，同時可透過30W無線充電功率在86分鐘內將5000mAh電池電量充滿。

至於在安全設計部分，則強調針對過流、過壓、過溫、過充、功率過高、低壓、短路、靜電等情況提供多重安全保護措施，而在充電器設計更採用鋼化玻璃隔熱，並且透過鋁合金外殼協助散熱，更在充電過程自動依照手機溫度調整充電功率，讓使用者能更安心使用。

在小米主動制冷磁吸無線充電器設計中，則同樣採用17組環形陣列聚磁芯等設計，並且透過內建風扇強化主動散熱，藉此讓無線充電功率可提高至50W，標榜可在1分鐘內讓表面溫度降低20度，並且能在49分鐘內將5000mAh電池電量充滿。

不過，小米目前尚未透露是否將此次展示的磁吸無線充電技術應用在新款手機產品，但強調未來將使無線充電設備縮小化，並且能使充電角度不受限。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦