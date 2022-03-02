推動行動5G專網應用 HTC打造名為VIVERSE的元宇宙互動體驗

日前預告名為VIVERSE的元宇宙互動體驗，同時也宣布與新創業者holoride合作，將把虛擬實境體驗帶到車輛上之後，HTC稍早宣布在MWC 2022期間展示一系列元宇宙應用產品，以及5G邊緣雲端應用項目與車載平台虛擬實境互動娛樂體驗，預期打造實景娛樂 (Location-based Entertainment)應用技術。

HTC董事長暨執行長王雪紅表示，將使旗下元宇宙應用以VIVERSE為稱，並且可讓使用者在此沉浸互動體驗，同時也能與合作夥伴共同創作更多元宇宙體驗內容。

▲HTC的元宇宙應用將以VIVERSE為稱

擴大VIVEVERSE元宇宙應用

VIVERSE互動方式將包含以瀏覽器形式體驗元宇宙的VIVE Browser，支援WebXR和WebAssembly等開源標準的混合實境瀏覽器。而VIVE Connect則扮演體驗及穿越VIVERSE的「傳送門」，以開放平台形式讓不同服務平台、應用程式、遊戲或體驗內容彼此串接。

至於VIVE Guardian則是可讓內容更易被投放至虛擬實境裝置的應用工具，並且提供家長監護功能，讓新世代孩童可在安全無虞下接觸新科技。

▲可讓內容更易被投放至虛擬實境裝置的VIVE Guardian

▲可將內容快速投放至虛擬實境頭戴裝置呈現

另外，HTC也宣布推出基於VRM標準的虛擬人像技術VIVE Avatar，讓使用者可輕鬆創建虛擬分身，並且將其帶至各項體驗與服務內使用。

透過旗下子公司G Reign及Supermicro合作強化Open RAN組態的行動5G專網應用

至於在5G連網應用部分，HTC此次則透過旗下子公司G Reign及Supermicro合作，推出新版5G行動專網解決方案－Reign Core。

透過Open RAN組態形式，即可透過行李箱大小的裝置，在30分鐘內快速建置5G專網，讓企業、特定活動能更有彈性且低成本形式使用5G網路，藉此滿足諸如展覽、示範、教育、應用開發，或是臨時建置網路等需求。

▲僅行李箱大小，能以Open RAN架構形式建立5G專網的Reign Core

而在此類5G網路技術應用，HTC預期將能提供更靈活部署使用的5G網路資源，並且能進一步應用在遠端遙控、物聯網連結、智慧工廠、建築工地、人類險地探索、災害救，以及船舶輔助、無人牽引船等無線連接應用模式。

▲透過5G網路連接，使用者能更即時以遠距連線方式控制車輛行駛

佈局更大規模虛擬視覺互動規模、將虛擬實境體驗帶到車輛

至於在虛擬視覺互動應用方面，HTC除了與新創業者holoride合作，將虛擬實境體驗帶到車輛上，更利用旗下虛擬實境頭戴裝置打造實景娛樂 (Location-Based Entertainment)體驗模式。

例如此次在MWC 2022期間展示的Yullbe Go實景娛樂應用模式，便是讓五名佩戴VIVE Focus 3的玩家能在相同虛擬環境內互動，並且一同遊覽、由玩遊戲，而HTC強調其實景娛樂技術將能讓更多使用者在相同虛擬環境感受沉浸體驗。

▲HTC實景娛樂技術可快速建造約4座網球場大小的虛擬實境互動空間

依照HTC說明，其實景娛樂技術最大可對應1000平方公尺範圍 (約4座網球場大小)，並且透過Wi-Fi 6E連接規格對應更快的資料傳輸速率，讓多名使用者能在虛擬實境內進行互動。而透過實景娛樂技術所建立虛擬實境空間不一定僅能是矩形，甚至可以創造複雜多邊形或L形等畸形空間。

▲HTC與新創業者holoride合作，將虛擬實境體驗帶到車輛上

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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