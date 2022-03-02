OPPO也軋快充技術 除了可商用的150W超級閃充技術、擬推出業界最快的240W快充技術

就在realme宣布推出最高可對應200W，目前準備機可穩定對應150W充電功率商用的光速閃充架構後，與realme有所關聯的OPPO，不易外地也宣布將推出可穩定商用的150W SuperVOOC超級閃充技術，甚至還計畫讓超級閃充功率可達240W。

依照OPPO說明，其150W SuperVOOC超級閃充技術，基本上是從手機端、充電線與充電器均重新做了設計，可在5分鐘內將4500mAh容量電池充滿50%，並且能在15分鐘內將電池容充滿，顯然與realme提出的可商用的150W光速閃充架構相同。

為了讓電池可在快充使用過程維持正常運作，並且維持正常充電功能，OPPO強調採用自行研發的演算法，並且從電池化學結構確保使用安全，藉此維持電池使用壽命，標榜在超過1600次充電循環後，電池依然可以保留80%的健康度。

此項技術預計最快會在第二季應用在一加 (OnePlus)品牌手機，同時日後也會應用在OPPO品牌中高階手機產品。

而在OPPO規劃中，接下來更計畫讓充電功率可提高至240W，藉此讓使用者能以更快速度將手機電量充滿，預期可在9分鐘內將450mAh電池電量充滿，成為業者目前最快的有線快充設計方案，同時相容USB PD等標準充電協議。

在此次MWC 2022公布消息中，OPPO更宣布推出新版5G CPE T2個人連網設備，標榜訊號更強、同時連接速度也更快，將可透過5G網路對應更快的上網使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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