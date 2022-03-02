快訊

打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

OPPO也軋快充技術 除了可商用的150W超級閃充技術、擬推出業界最快的240W快充技術

聯合新聞網 / 楊又肇

就在realme宣布推出最高可對應200W，目前準備機可穩定對應150W充電功率商用的光速閃充架構後，與realme有所關聯的OPPO，不易外地也宣布將推出可穩定商用的150W SuperVOOC超級閃充技術，甚至還計畫讓超級閃充功率可達240W。

依照OPPO說明，其150W SuperVOOC超級閃充技術，基本上是從手機端、充電線與充電器均重新做了設計，可在5分鐘內將4500mAh容量電池充滿50%，並且能在15分鐘內將電池容充滿，顯然與realme提出的可商用的150W光速閃充架構相同。

為了讓電池可在快充使用過程維持正常運作，並且維持正常充電功能，OPPO強調採用自行研發的演算法，並且從電池化學結構確保使用安全，藉此維持電池使用壽命，標榜在超過1600次充電循環後，電池依然可以保留80%的健康度。

此項技術預計最快會在第二季應用在一加 (OnePlus)品牌手機，同時日後也會應用在OPPO品牌中高階手機產品。

而在OPPO規劃中，接下來更計畫讓充電功率可提高至240W，藉此讓使用者能以更快速度將手機電量充滿，預期可在9分鐘內將450mAh電池電量充滿，成為業者目前最快的有線快充設計方案，同時相容USB PD等標準充電協議。

在此次MWC 2022公布消息中，OPPO更宣布推出新版5G CPE T2個人連網設備，標榜訊號更強、同時連接速度也更快，將可透過5G網路對應更快的上網使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌

延伸閱讀

1-2月成長132.2％！Gogoro超越傳統燃油機車，持續繳出銷售佳績

超快速！realme揭曉最高對應200W的光速閃充架構 將應用在手機產品

OPPO揭曉首款平板裝置OPPO Pad 目前僅在中國市場推出

全球電池荒／台泥擲百億搶市占、台塑組艦隊拼商機、鴻海也想大幹一場

相關新聞

關切俄羅斯侵略烏克蘭 蘋果宣布在俄停售所有商品

美國蘋果公司（Apple）1日宣布，停止在俄羅斯販售蘋果手機等所有商品。

搶白色情人節商機 遠傳加碼三星平板優惠方案

白色情人節即將來到，遠傳特別加碼「三星Samsung Galaxy Tab S8」優惠方案，專案價補貼500元至2000...

聯發科正式揭曉天璣8000系列處理器 同步推出天璣1300處理器滿足更多5G連網需求

在先前預告後，聯發科正式揭曉天璣8000系列處理器具體細節，分別推出天璣8000與衍生版本天璣8100兩款處理器，藉此鎖定高階智慧型手機的輕旗艦使用體驗，同時也宣布推出天璣1300處理器，藉此填充5G連網應用需求。

HTC盼VIVERSE平台成為元宇宙「賦能者」 攻進NFT市場

在進一步說明中，HTC強調將以VIVERSE元宇宙平台連接更多應用可能性，除了透過VIVE Avatar在虛擬實境內建構個人分身，或是透過VIVE Connect以各類裝置連接進入元宇宙，甚至也確定在VIVERSE平台整合NFT (非同質化代幣)內容應用，並且說明將連接更多大眾、商業應用需求。

小米也攻磁吸無線充電技術 最快在49分鐘內能充滿這麼多電量

realme、nubia先後提出能以磁吸方式進行無線充電的設計方案後，小米在此次MWC 2022期間也展示旗下磁吸無線充電技術，標榜對應50W充電功率。

動視暴雪投資者提出集體訴訟 指控天價賣給微軟只讓高階主管得利

針對微軟年初以687億美元收購動視暴雪的決定，動視暴雪投資者提出集體訴訟，指控此項收購僅對動視暴雪高階主管帶來利益。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。