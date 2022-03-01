聯發科3月1號預告推新款處理器 可能同步推出天璣8000、天璣8100
聯發科稍早預告，將在3月1日正式推出先前預告的天璣8000系列處理器。
若沒意外的話，聯發科將會揭曉天璣8000及天璣8100兩款處理器，定位將鎖定Qualcomm去年推出的旗艦處理器Snapdragon 888。
依照先前消息，天璣8000處理器將以台積電5nm製程打造，分別採用4組運作時脈為2.75GHz的Cortex-A78 CPU，搭配4組運作時脈為2.0GHz的Cortex-A55 CPU，形成「4+4」核心組合，並且搭配Mali-G510 MC6 GPU，支援2K解析度、120Hz畫面更新率，或是1080P解析度、168Hz畫面更新率，同時支援LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件。
而天璣8100處理器則定位在天璣8000處理器衍生設計，可能會以更高運作時脈等規格打造。
首波採用天璣8000處理器的業者，有可能包含Redmi、realme等品牌，其中Redmi品牌可能推出Redmi K50 Pro，而realme則預期應用在即將推出的realme GT Neo 3，並且將搭載新款充電技術。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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