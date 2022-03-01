睽違3年 2022年度的東京電玩展將恢復實體形式舉辦
經歷兩年連續以線上形式舉辦的東京電玩展，今年終於確定將恢復以實體形式舉辦，同時也確定今年度的主題為「遊戲 永不宕機!」，並且從即日起受理參展報名，同時也開放申請僅以線上形式參展。
主辦單位一般社團法人電腦娛樂協會 (CESA)與日經BP、電通共同宣布，今年度的東京電玩展將恢復以實體活動形式舉辦，地點一樣位於幕張展覽館，預計在今年9月15日至18日期間展開，其中15-16日為商務觀展日，17日-18日將開放一般民眾入場參觀，但目前也規劃從16日下午2點即可開放一般民眾入場。
除了恢復實體活動舉辦，今年度的東京電玩展依然舉辦線上活動，並且透過直播等方式傳達遊戲新作等消息。而今年主題定為「遊戲 永不宕機!」，意味「遊戲今後也會一直帶給所有人樂趣」的強烈決心。
而從前年完全以線上形式舉辦，並且在去年採取僅開放參展者、媒體、分析師及網紅等工作需求進入現場的作法，今年則是全面開放商務相關人士，以及一般民眾入場參觀。而主辦單位強調將會依照日本政府及地方政府等防疫規範，將嚴格控管入場人數上限，同時也考量疫苗注射族群年齡層，因此今年將限制小學生以下觀眾入場，門票資訊則預定於今年7月左右公布。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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