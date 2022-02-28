三星揭曉新款Galaxy Book系列筆電 強調針對後疫情時代需求打造

如先前透露消息，三星正式揭曉Galaxy Book 2 Pro和Galaxy Book 2 Pro 360兩款筆電，同時兩者均以第三代Intel EVO平台設計。此外，三星更同步針對企業使用需求，額外推出Galaxy Book 2 Business商用筆電機種。

此次推出筆電產品，三星強調是針對後疫情時代的混合辦公需求打造，因此強化連網、直覺使用體驗，甚至能與三星手機、平板更進一步連動，同時也標榜以永續材質打造。

Galaxy Book 2 Pro、Galaxy Book 2 Pro 360鎖定多元應用需求

Galaxy Book 2 Pro將以輕薄筆電形式打造，而Galaxy Book 2 Pro 360則是在維持輕薄設計情況下，額外加上上蓋能以360度翻轉，並且支援S Pen手寫筆使用模式。

兩款筆電均提供13.3吋與15.6吋兩種尺寸，同時都配置Intel代號「Alder Lake」的第12代Core系列處理器，提供Core i5及Core i7規格，儲存容量則支援最高1TB設計，並且搭載指紋解鎖功能、65W有線快充與Full HD解析度設計的視訊鏡頭，作業系統則全數搭載Windows 11。

而Galaxy Book 2 Pro在15.6吋版本加入支援5G連網設計，可額外選擇搭載Intel Arc獨立顯示卡，而最重僅為1.17公斤，兩種尺寸版本的螢幕均採用解析度為Full HD規格的AMOLED面板，機身配色提供灰色與石墨色兩種選擇。

▲Galaxy Book 2 Pro

▲Galaxy Book 2 Pro

Galaxy Book 2 Pro 360則因為上蓋可翻轉360度設計，並且支援S Pen使用模式，因此整體重量相對較明顯，15.6吋版本重量達1.41公斤，同時不像Galaxy Book 2 Pro額外提供支援5G連網及Intel Arc獨立顯示卡設計，但螢幕則採用Super AMOLED面板，機身配色則在灰色、石墨色之外，增加勃艮第紅配色選項。

▲Galaxy Book 2 Pro 360

▲Galaxy Book 2 Pro 360

兩款筆電均標榜對應21小時連續使用時間，但僅Galaxy Book 2 Pro提供較完整的連接埠設計，在15.6吋版本將提供一組相容USB-C的Thunderbolt 4、一組USB-C、一組USB 3.2、一組HDMI與一組micro SD記憶卡插槽，若選擇支援5G連網版本則額外搭載一組nano SIM卡槽。

針對商業用途打造的Galaxy Book 2 Business

至於在Galaxy Book 2 Business商用筆電部分，則是採用14吋、Full HD解析度且抗反光設計的螢幕設計，處理器則可選擇支援Intel vPro技術、同為Alder Lake架構設計的Core i7或Core i5規格，至於顯示卡則可選擇採用Intel UHD整合顯示設計，或是採用Intel Irios Xe顯示設計，另外也提供NVIDIA GeForce MX570 A獨立顯示卡，記憶體最高可搭載64GB，儲存容量最高可對應1TB。

▲Galaxy Book 2 Business商用筆電

其他部分，則包含在歐洲銷售版本加入支援4G LTE上網功能，或是在特定地區銷售版本提供支援Wi-Fi 6E無線連網規格，視訊鏡頭同樣對應Full HD解析度，並且支援雙麥克風收音設計，本身也支援65W有線快充與指紋辨識身分認證功能，作業系統則採用Windows 11專業版。

由於鎖定商用筆電設計，連接埠方面加入USB-C、USB-A、Thunderbolt 4與HDMI 4.0連接功能，另外也提供RJ-45有線網路孔等設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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