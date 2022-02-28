Valve總裁：未來將在Steam Deck加入更豐富遊玩體驗
針對預計今年2月底開始出貨的Steam Deck，Valve共同創辦人暨總裁Gabe Newell在接受訪談時，透露接下來將擴展更多Steam Deck遊玩體驗，而非只是讓玩家可以隨身攜帶遊玩PC遊戲。
去年揭曉的Steam Deck，是Valve繼過往提出Steam Machine設計之後，再度進軍硬體市場的發展項目，並且藉由目前處理器製程持續縮減，使得Steam Deck能以更輕巧機身設計對應執行3A等級遊戲作品。
另一方面，Steam Deck建議售價為399美元起跳，最高售價也僅為649.99美元，加上可以直接遊玩Steam收錄遊戲，支援多種操作使用方式，因此很快就吸引不少玩家關注。
依照Gabe Newell說明，許多玩家反應希望Steam Deck能推出更高階版本，藉此對應更高運算效能表現，意味雖然Steam Deck的價位設定吸引許多玩家搶購，但顯然不少玩家關注重點並非在產品價位，而是能有什麼樣的遊玩體驗。
因此在Steam Deck後續產品設計，Gabe Newell表示將會參考更多玩家反應意見，或許在未來推出機種會加入更多選擇，甚至更透露未來將會在Steam Deck加入更多遊玩體驗，並非只是讓玩家可將PC遊戲隨身攜帶遊玩。
同時，Gabe Newell更表示希望藉由Steam Deck作為示範，吸引更多硬體業者加入此塊市場，讓玩家能有更多產品選擇，同時也能推動Valve旗下Steam服務平台使用規模。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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