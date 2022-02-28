Sony新版PlayStation Plus訂閱服務 將以10美元起跳價格提供

去年有消息傳出Sony計畫推出全新PlayStation Plus訂閱服務，將在今年春季公布之後，再次有說法透露Sony此項計畫將以「Spartacus」為稱的定價策略，將讓PlayStation Plus訂閱服務以不同內容供玩家選擇使用。

新版訂閱方案將至少區分三種版本，其中包含以10美元(約台幣280元)計價版本將與現有PlayStation Plus訂閱服務相同，而每月以13美元(約台幣364元)計價版本則會額外提供250-300款遊戲，並且可下載使用PlayStation Now服務收錄遊戲，但無法透過串流方式遊玩。

而定位白金等級，並且以每月16美元計價版本，則會以每月13美元(約台幣364元)計價版本為基礎，額外加上PlayStation經典遊戲、遊戲搶先試玩，以及使用PlayStation Now串流遊玩服務。

不過，由於PlayStation Now服務目前僅在北美市場提供，因此預期日後在全球推行版本可能會有落差，或是可能促使Sony在全球更多市場推出串流遊玩服務，藉此與微軟的Xbox Game Pass作更進一步抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦