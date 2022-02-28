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法國新創OFF Global加入打造Nokia品牌筆電 預計在22個國家地區上市

聯合新聞網 / 楊又肇

比照HMD Global、印度零售通路Flipkart等業者向Nokia取得品牌與技術授權的作法，法國新創品牌OFF Global同樣取得Nokia品牌授權，將推出名為Nokia PureBook Pro的筆電產品，未來更計畫推出更多機種。

雖然Flipkart先前已經藉由Nokia品牌推出筆電產品，但僅在印度市場銷售，由OFF Global打造的Nokia品牌筆電則是首次進入全球市場銷售。

而Nokia PureBook Pro將採用精簡外型設計，分別推出15.6吋與17.3吋設計尺寸，兩者均配置Full HD解析度的IPS螢幕，分別對應1.7公斤2.5公斤重量，處理器則採用Intel第12代Core i3-1220P規格，並且採用8GB記憶體與512GB儲存容量，預設搭載Windows 11作業系統。

其他部分，則包含搭載大面積觸控板與全尺寸鍵盤配置，另外也搭載2組對應資料傳輸與充電的USB-C、1組標準USB 3.2連接埠、200萬畫素視訊鏡頭、內建4組擴音喇叭，以及micro SD記憶卡插槽，機身則提供白、紅、藍、黑四款上蓋配色，鍵盤面則均採用黑色調設計。

Nokia PureBook Pro將以699歐元起跳價格銷售，並且計畫在全球22個國家地區銷售，但OFF Global尚未公布具體上市時間與預計開放銷售國家地區等細節，但確定未來將會推出更多以Nokia品牌為設計的筆電產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 印度

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