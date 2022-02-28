法國新創OFF Global加入打造Nokia品牌筆電 預計在22個國家地區上市
比照HMD Global、印度零售通路Flipkart等業者向Nokia取得品牌與技術授權的作法，法國新創品牌OFF Global同樣取得Nokia品牌授權，將推出名為Nokia PureBook Pro的筆電產品，未來更計畫推出更多機種。
雖然Flipkart先前已經藉由Nokia品牌推出筆電產品，但僅在印度市場銷售，由OFF Global打造的Nokia品牌筆電則是首次進入全球市場銷售。
而Nokia PureBook Pro將採用精簡外型設計，分別推出15.6吋與17.3吋設計尺寸，兩者均配置Full HD解析度的IPS螢幕，分別對應1.7公斤2.5公斤重量，處理器則採用Intel第12代Core i3-1220P規格，並且採用8GB記憶體與512GB儲存容量，預設搭載Windows 11作業系統。
其他部分，則包含搭載大面積觸控板與全尺寸鍵盤配置，另外也搭載2組對應資料傳輸與充電的USB-C、1組標準USB 3.2連接埠、200萬畫素視訊鏡頭、內建4組擴音喇叭，以及micro SD記憶卡插槽，機身則提供白、紅、藍、黑四款上蓋配色，鍵盤面則均採用黑色調設計。
Nokia PureBook Pro將以699歐元起跳價格銷售，並且計畫在全球22個國家地區銷售，但OFF Global尚未公布具體上市時間與預計開放銷售國家地區等細節，但確定未來將會推出更多以Nokia品牌為設計的筆電產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 卡關已氣炸！PC版《艾爾登法環》還卡頓 網友1招解決被讚「這啥巫術」
▪ iPhone 14重回復古向它致敬？外型傳定案不再「凸眼」、沒了這一款
▪ Line能「偷偷傳訊息」你知道嗎？ 2步驟教你設定
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言