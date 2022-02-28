與過往截然不同！蘋果未來可能打造僅有巧控鍵盤外型的「Mac」機種

在Mac系列機種全面採用Arm架構設計的Apple Silicon處理器之後，或許蘋果將準備推出與過往型態截然不同的Mac設計。

從蘋果在2月24日於美國專利與商標局獲得批准專利，顯示未來可能將打造一款僅以巧控鍵盤 (Magic Keyboard)形式呈現的「Mac」，配合USB-C與螢幕連接，搭配藍牙方式連接滑鼠等配件，即可像Mac mini或iMac般使用。

而藉由Arm架構設計的Apple Silicon處理器低耗電、低發熱特性，目前已經可以放入iPad Pro使用的情況下，進一步將處理器與巧控鍵盤整合顯然不會有太大挑戰，因此預期也能讓Mac機種能有不同形式變化。

類似的設計，其實過往就曾有針對解決數位落差需求打造的PC裝置，本身以Arm架構處理器打造，並且結合鍵盤外型與功能，讓使用者僅需連接螢幕、外接滑鼠即可使用，作業系統則是採用Linux運作，實際使用體驗也能與常見PC相同。

透過這樣形式的Mac，或許將能進軍更多市場需求，同時也能帶來不同使用體驗，例如可將鍵盤外型般的Mac隨身攜帶，甚至搭配一組同樣方便攜帶的小尺寸螢幕就能隨時辦公，而回到家中或辦公室則可連接較大螢幕進行更多工作業模式，而相較筆電仍有一定重量情況，將更容易攜帶。

不過，目前仍無法確認蘋果最終是否會將此項專利變成真實產品，但在越來越多Mac機種陸續換上Arm架構設計的Apple Silicon處理器，顯然蘋果下一步將會開始構思不同形式的Mac機種設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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