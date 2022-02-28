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影響諸多遊戲設計《勇者鬥惡龍》之父崛井雄二獲得GDC Awards終身成就獎

聯合新聞網 / 楊又肇

在每年伴隨GDC遊戲開發者大會舉辦，由不同領域遊戲創作者選出的GDC Awards (Game Developers Choice Awards)遊戲開發者選擇獎項中，包含推動遊戲無障礙遊玩使用體驗的AbleGamers慈善機構開發總監Steven Spohn，以及有「《勇者鬥惡龍》之父」稱號的著名遊戲開發者堀井雄二將獲獎。

其中，Steven Spohn以本身開發者、作者與直播人員身分持續推動遊戲無障礙體驗，讓更多人都能更容易遊玩遊戲，不會因為身體障礙問題而難以獲得遊玩遊戲的權力，因此將獲頒GDC Awards 大使獎 (Ambassador Award)。

而創造《勇者鬥惡龍》系列作品，並且改寫遊戲歷史上角色扮演遊戲 (Role Playing Game)遊玩要素，在後續更影響許多遊戲設計、動漫內容的崛井雄二，則將獲頒GDC Awards終身成就獎 (Lifetime Achievement Award)。

在此之前，GDC主辦單位Informa Tech已經公布第22屆GDC Awards入圍名單，其中由Arkane Studios開發、Bethesda發行的《死亡循環》累積6個獎項提名，而由霧影工作室開發的，並且以EA Originals原創遊戲形式發行的《雙人成行》則獲得5個獎項提名，至於由Playground Games、微軟發行的《極限競速：地平線5》則是獲得4個獎項提名。

第22屆GDC Awards入圍名單完整內容如下：

年度最佳遊戲 (Game of The Year)：

• 《賭命牌卡》

• 《極限競速：地平線5》

• 《惡靈古堡：村莊》

• 《死亡循環》

• 《雙人成行》

榮譽提名：《最後一戰：無限》、《漫威星際異攻隊》、《腦航員2》、《Chicory: A Colorful Tale》、《死亡之門》

最佳視覺藝術 (Best Visual Art)：

• 《極限競速：地平線5》

• 《奇納：靈魂之橋》

• 《死亡循環》

• 《拉捷特與克拉克：時空裂縫》

• 《腦航員2》

榮譽提名：《奇妙逃脫》、《惡靈古堡：村莊》、《Genesis Noir》、《死亡回歸》、《沙貝》

最佳技術 (Best Technology)：

• 《最後一戰：無限》

• 《極限競速：地平線5》

• 《拉捷特與克拉克：時空裂縫》

• 《死亡回歸》

• 《刺客任務3》

榮譽提名：《戰地風雲2042》、《惡靈古堡：村莊》

社群影響力獎 (Social Impact Award：

• 《歷歷在目》

• 《雙人成行》

• 《奇異人生：本色》

• 《男友地下城》（Boyfriend Dungeon）

• 《Chicory: A Colorful Tale》

榮譽提名：《極限競速：地平線5》

最佳敘事 (Best Narrative：

• 《漫威星際異攻隊》

• 《死亡循環》

• 《雙人成行》

• 《腦航員2》

• 《開箱》

榮譽提名：《奇納：靈魂之橋》、《奇異人生：本色》、《遺忘之城》（The Forgotten City）、《賭命牌卡》、《漫野奇譚》

創新獎 (Innovation Award：

• 《雙人成行》

• 《漫野奇譚》

• 《開箱》

• 《賭命牌卡》

• 《死亡循環》

榮譽提名：《死亡回歸》、《Chicory: A Colorful Tale》、《迴圈英雄》

最佳設計 (Best Design：

• 《雙人成行》

• 《腦航員2》

• 《最後一戰：無限》

• 《死亡循環》

• 《賭命牌卡》

榮譽提名：《惡靈古堡：村莊》、《開箱》、《死亡之門》、《迴圈英雄》

最佳出道作 (Best Debut：

• 《奇納：靈魂之橋》

• 《Valheim》

• 《漫野奇譚》

• 《奇妙逃脫》

• 《沙貝》

榮譽提名：《Genesis Noir》、《ElecHead》、《Unsighted》

最佳音效 (Best Audio：

• 《死亡回歸》

• 《開箱》

• 《死亡循環》

• 《漫威星際異攻隊》

• 《極限競速：地平線5》

榮譽提名：《最後一戰：無限》、《雙人成行》、《Genesis Noir》、《Kid A Mnesia Exhibition》、《惡靈古堡：村莊》

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

勇者鬥惡龍

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