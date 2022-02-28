華為將新款MateBook X Pro帶到國際市場 同步推出墨水螢幕平板與便攜型智慧音箱

華為今日 (2/27)舉辦智慧辦公春季發佈會，將諸多新品帶到國際市場，其中包含去年已經在中國市場推出的MateBook X Pro 2022、AIO機種MateStation X、二合一筆電MateBook E、華為首款印表機PixLab X1、搭載鴻蒙作業系統的新款MatePad，另外更宣布推出以E-Ink墨水螢幕打造的平板MatePad Paper，以及華為首度推出的便攜型智慧音箱Sound Joy。

華為消費者業務執行長余承東強調，未來5-10年將以全場景智慧生活作為長期戰略，並且透過華為品牌設備協同作業、生態融合兩大優勢打造智慧辦公體驗。

余承東表示：「2018年，我們發佈了手機與筆電之間一碰傳的功能；2020年，多屏協同的推出，讓華為電腦、智慧手機、平板，智慧電視等設備，能夠組成一個超級終端，協同工作。今天我很高興向大家宣佈「超級終端」加入智慧辦公領域。」

而此次推出的MateBook X Pro、MateStation X、MateBook E、MatePad Paper，以及MatePad均支援超級終端功能，藉此實現彼此協同作業成效。同時，華為也宣布現有用戶將華為PC Manager升級到最新版本，也可體驗超級終端使用體驗。

新款MateBook X Pro採用14.2吋、3.1K解析度，並且加入藍光護眼設計的原色全尺寸螢幕，並且搭載Intel第11代Core系列處理器，機身則採用一體成形的CNC金屬框體，機身僅1.38公斤重量。透過觸控板手勢即可完成螢幕截圖、錄影、調節亮度或音量調整等操作，而在超級終端功能，則是可讓使用者在筆電、手機等裝置燈相同華為帳號，即可透過雲端連接方式互動。

MateBook E則是第一款對應二合一使用體驗、首款採用OLED螢幕的筆電，機身僅709公克，薄約7.99mm，並且支援第二代HUAWEI M-Pencil手寫筆與華為智慧磁吸鍵盤。至於MateStation X則採用28.2吋、4K+解析度設計螢幕，其中採用AMD Ryzen 5000系列處理器，整合Devialet音響技術與10點觸控功能。

華為第一款印表機產品PixLab X1，則是以雷射多功能印表機形式設計，提供每分鐘28頁高速列印、每組碳粉盒最高可對應15000頁，彩色列印則可對應1500頁輸出，並且標榜連續列印超過2萬頁也不卡紙，另外也支援彩色掃描與影印功能，同樣支援透過手機感應後，即可傳送列印內容的功能。

至於新款MatePad則採用10.4吋、2K解析度設計螢幕，支援自然調光與德國萊茵TÜV低藍光認證，並且支援第二代HUAWEI M-Pencil手寫筆，作業系統則採用新版鴻蒙2.0設計，同能與華為生態系產品連動，更可作為PC裝置鏡像、延伸顯示，或是共用顯示螢幕使用。

另外，華為更首度推出採10.3吋E-Ink墨水螢幕與自製顯示演算法的MatePad Paper，藉此呈現紙感觀看體驗，同時也能藉由第二代HUAWEI M-Pencil手寫筆進行書寫筆記，或是錄音、手寫轉數位文字等功能，一樣搭載鴻蒙2.0作業系統，並且能與華為其他生態系裝置連動，支援文件、電子書雙向傳輸功能。

最後，華為再次與法國音響品牌帝瓦雷 (Devialet)合作，推出第一款針對便攜使用打造的智慧音箱Sound Joy，強調能以四單元系統帶來震撼音效，同時搭載8800mAh容量電池，最長可對應連續26小時音樂播放時間，並且支援IP67等級防水防塵，提供雲杉綠、曜石黑兩款配色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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