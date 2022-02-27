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傳Qualcomm將針對新款穿戴裝置推出Snapdragon Wear 5100系列處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

在2020年針對穿戴裝置推出Snapdragon Wear 4100處理器，去年更推出升級款Snapdragon Wear 4100+處理器之後，消息指稱Qualcomm將在今年宣布推出Snapdragon Wear 5100系列處理器，預計會以三星精進的4nm製程技術生產。

Qualcomm將會推出Snapdragon Wear 5100與Snapdragon Wear 5100+兩款處理器，但目前仍處於研發設計階段，預計要等到今年下半年才會正式對外公布，可能會應用在Google即將推出的新款Pixel品牌手錶裝置

不過，德國WinFuture.de網站則是取得這兩款處理器相關細節，其中Snapdragon Wear 5100將以MLP (微引線框架封裝)形式設計，將使電源管理IC獨立於SoC設計之外運作，而Snapdragon Wear 5100+則會以MEP (模壓嵌入式封装)形式設計，將把電源管理IC整合進SoC。

兩款處理器均配置4組Arm Cortex-A53 CPU，運作時脈為1.7GHz，另外搭配運作時脈為700MHz的Adreno 702 GPU，並且支援LPDDR4X記憶體與eMMC 5.1儲存元件，同時搭載一組可同時處理兩組鏡頭感光元件及1080P影像錄製的ISP。

差異之處除了兩款處理器封裝設計不同，以及電源管理IC是否採獨立設計，更包含在Snapdragon Wear 5100+額外配置一組QCC5100協同處理器，將負責控管藍牙連接、動態感測元件數據處理，以及推播訊息等一般使用需求，僅在需要大量運算時才會動用Snapdragon Wear 5100+的CPU、GPU等運算元件。

而兩款處理器都會支援Android作業系統，同時也相容Google提出的Wear OS作業系統，至於Snapdragon Wear 5100預計會在今年下半年推出，但Snapdragon Wear 5100+有可能會等到隔年才會進入市場，但具體細節還是要以Qualcomm公布內容為準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

外配 德國

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