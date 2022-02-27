HTC秀「VIVERSE」元宇宙應用場景 將虛擬實境體驗帶到車輛上
HTC預告將在MWC 2022揭曉在元宇宙應用佈局，並且展示虛擬實境應用將如何影響未來社群互動發展，而稍早也透過預告影片展示對於未來在元宇宙的應用體驗。此外，HTC也說明將與新創業者holoride合作，將把虛擬實境體驗帶到車輛上。
在預告影片中，HTC將旗下元宇宙應用定名為「VIVERSE」，透過虛擬視覺結合，讓使用者能藉由擴增實境方式強化健身過程的感受體驗，並且回到家中透過虛擬實境裝置進入元宇宙環境，更可快速在不同元宇宙之間切換，同時也能與親友在元宇宙上互動，或是透過NFT內容作為贈禮，甚至回到真實世界還能持續透過手機等連網裝置維持聯繫。
而在與holoride合作中，HTC則計畫透過VIVE Flow讓車上乘客透過虛擬視覺感受不同內容互動，藉此作為不同車上娛樂體驗，同時也能擴展更多元的虛擬實境應用模式。
目前仍不確定HTC是否會在MWC 2022期間揭曉新品，或是推出新款虛擬實境服務，但預期會公布更多元宇宙應用發展可能性。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
大家夯什麼
▪ 卡關已氣炸！PC版《艾爾登法環》還卡頓 網友1招解決被讚「這啥巫術」
▪ Line能「偷偷傳訊息」你知道嗎？ 2步驟教你設定
▪ 摺疊iPhone再等等 傳蘋果研發「可摺的全螢幕」MacBook模樣曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言