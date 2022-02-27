HTC秀「VIVERSE」元宇宙應用場景 將虛擬實境體驗帶到車輛上

HTC預告將在MWC 2022揭曉在元宇宙應用佈局，並且展示虛擬實境應用將如何影響未來社群互動發展，而稍早也透過預告影片展示對於未來在元宇宙的應用體驗。此外，HTC也說明將與新創業者holoride合作，將把虛擬實境體驗帶到車輛上。

在預告影片中，HTC將旗下元宇宙應用定名為「VIVERSE」，透過虛擬視覺結合，讓使用者能藉由擴增實境方式強化健身過程的感受體驗，並且回到家中透過虛擬實境裝置進入元宇宙環境，更可快速在不同元宇宙之間切換，同時也能與親友在元宇宙上互動，或是透過NFT內容作為贈禮，甚至回到真實世界還能持續透過手機等連網裝置維持聯繫。

而在與holoride合作中，HTC則計畫透過VIVE Flow讓車上乘客透過虛擬視覺感受不同內容互動，藉此作為不同車上娛樂體驗，同時也能擴展更多元的虛擬實境應用模式。

目前仍不確定HTC是否會在MWC 2022期間揭曉新品，或是推出新款虛擬實境服務，但預期會公布更多元宇宙應用發展可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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