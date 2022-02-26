創造最大頻譜 遠傳電信透過發行3.57億新股合併亞太電信

繼台灣大哥大在去年底以以新台幣282億元等值金額買下台灣之星，遠傳電信2月25日晚間宣布透過發行3.57億新股方式合併亞太電信，雙方合併之後僅保留遠傳電信存續運作。

在此之前，遠傳電信與亞太電信已經進行3.5GHz頻段共頻共網合作，後續更由亞太電信以700MHz頻段與遠傳電信交換2600MHz頻段資源，藉此強化5G連網覆蓋率。而此次由雙方各自召開董事會後完成契約簽署，將由遠傳電信透過發行新股方式合併亞太電信，未來雙方合併後將使旗下4G及5G網路頻寬加倍，並且能發揮更大頻譜效益。

遠傳董事長徐旭東表示:「遠傳與亞太於2020年九月為推動5G網路及頻譜資源效益極大化簽署3.5G頻段之5G網路共頻共網，而在取得通傳會和公平會核准之後自2021年8月開始此營運模式，至今成效逐漸展現，同時嘉惠雙方5G用戶。今日遠傳和亞太決定合併乃著眼於更大的目標，以雙方絕配的頻譜資源，合併後的經濟規模，為用戶和更多的消費者和企業提供世界級的通訊服務，同時提升行動通訊基礎建設的建置成效，促進獲利成長；精實善用資源，節能減碳，更能增進環境永續。」

將擁有台灣境內最大連續700MHz頻段

而在合併之後，遠傳將擁有台灣境內最大連續700MHz頻段，透過現有無線基站即可提升4G網路容量與5G網路室內穿透特性，藉此充分發揮700MHz連續頻寬優勢及低頻特性，進而提高5G網路覆蓋率，同時也能強化大眾運輸工具、空曠地形、建築密集的深層室內等覆蓋能力。

此外，搭配遠傳電信既有1.8GHz、2.1GHz、3.5GHz、28GHz等低、中、高頻段頻譜資源，將使遠傳電信及亞太電信既有用戶能有更好的全網體驗。

至於原來雙方在4G網路以僅約3.5G標金20%比例標得的連續2600MHz TDD頻段，未來將可合併成為具有40MHz頻寬的5G網路頻譜，並且能以既有技術及設備，將遠傳電信現有3.5G網路的80MHz頻寬擴展為120MHz，成為台灣業界最大的5G網路頻寬，之後將可規劃提供消費者使用，或是用於企業專網。而亞太電信與遠傳電信未來合併後，在28GHz頻譜將擁有台灣業界最大連續800MHz頻寬資源，除了可作為企業專網使用之外，未來更可與低軌衛星連接頻譜整合。

用戶權益將不受影響，台灣電信市場恢復三雄鼎立局面

依照遠傳電信說明，未來與亞太電信合併之後，將使旗下用戶總數達920萬戶，將不會影響亞太電信既有用戶權益，同時也強調雙方用戶在合併後的網路使用資源將增加，同時亞太電信用戶更可享有遠傳電信旗下friDay影音、friDay購物，以及遠傳心生活等用戶加值服務，另外也能藉由遠傳電信網路基礎建設資源提升連網使用體驗。

另一方面，遠傳電信也強調未來合併後，對於雙方用戶、股東與企業合作夥伴都能有正向提升，未來雙方經營團隊也將儘速研擬員工安置計劃，但依然要等待主管機關批准同意合併。

從去年台灣大哥大宣布合併台灣之星，而目前遠傳電信也確定合併亞太電信，使得台灣電信市場再次回到中華電信、遠傳電信及台灣大哥大三雄鼎立局面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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