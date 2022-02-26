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Intel強調仍扮演網路運算背後重要推手 強化vRAN、邊緣運算及5G網路應用

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次MWC 2022展前活動上，Intel強調接下來預計推出代號「Sapphire Rapids」的下一款Xeon可擴展伺服器處理器，將能讓虛擬無線接取網路 (vRAN)的資料運算吞吐流量提高兩倍，同時也將透過此次推出的新款Xeon D系列伺服器處理器滿足以軟體定義驅動的網路佈署架構，以及邊緣運算網路使用需求，此外更宣布與American Tower、AT&T、BT、Ericsson、Rakuten Mobile、Verizon及Zeblok Computational等網通業者合作5G網路應用。

在網通基礎架構與雲端運算等應用仍扮演重要推手

雖然在手機等行動裝置端的應用發展失利，但Intel仍強調在筆電等行動上網運算應用有所進展，同時在網通基礎架構與雲端運算等應用仍扮演重要推手，例如在雲端運算方面與Google維持深度合作，並且提供Google Cloud平台背後運作提供充足運算效能，而旗下Xeon伺服器處理器產品也在超算領域佔有一定應用比例。

接下來預計推出的「Sapphire Rapids」，則將延續可擴展使用特性，讓無線接取網路資料運算吞吐量能增加2倍以上，藉此對應更龐大的無線數據傳輸運算需求，尤其配合64T64R Massive MIMO天線傳輸接取模式，將能維持穩定運算效能，使得無線接取網路能穩定運作。

推動以軟體定義驅動的網路佈署架構、邊緣運算網路

而此次推出包含Xeon D-1700、D-2700的新款Xeon D系列伺服器處理器，則可對應以軟體定義驅動的網路佈署架構，並且能更有彈性地佈署應用在邊緣運算網路，藉由整合人工智慧與加密加速運算特性，讓更多數據能在邊緣處理階段即可完成前期運算，進而提高整體運算流程效率，讓網路平台運算能有更快反應表現，同時也能推動更龐大運算效能。

目前Intel已經與Cisco、Juniper Networks，以及Rakuten Symphony等網通業者合作，預計將新款Xeon D系列伺服器處理器應用在企業用路由器、交換器，以及包含雲端儲存、無線網路與人工智慧推論等應用。

藉由OpenVINO推動網路運算與人工智慧應用

另外，如同Intel針對處理器運算應用推廣oneAPI設計模式，Intel也希望透過OpenVINO工具組，讓開發者能藉由單次設計，即可將其服務套用在諸多以Intel處理器建構的網路環境使用，並且能以Intel處理器技術確保運算安全性。

在此次更新中，則是宣布推出OpenVINO 2022.1版本，其中強化導入TensorFlow訓練模型，同時也加強編碼內容互換特性，以及整體運算效能表現，並且藉由自動最佳化讓系統能記憶體及運算取得負載平衡，更可藉由人工智慧平行輔助運算需求，藉此讓開發者所打造應用服務能順利在各類硬體環境使用。

Intel強調接下來依然會持續佈局網通應用市場，尤其在5G網路應用越來越為普及，未來在網通數據處理規模將越來越龐大，因此也將需要更高運算效能來支撐此類數據處理需求，因此認為仍有不少值得駐足發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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