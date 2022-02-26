Arm標榜藉其低耗電架構推動每瓦效能更高的5G網路佈署應用

如同Intel強調以其處理器產品強調推動虛擬無線接取網路與邊緣網路等電信應用運算需求，Arm也強調以其低耗電架構設計推動5G網路佈署應用發展。

相較去年10月由18家5G生態系關鍵夥伴加入Arm 5G解決方案實驗室，Arm再次宣布合作加入此實驗室的業者數量已經成長超過5倍以上。而Arm更預期未來5G網路將由更智慧、安全且永續的世界所定義，同時隨著中頻段 (mid-band)、毫米波頻段 (mmWave)、企業專網與窄頻物聯網陸續部署，將促使5G網路走向更多元改革。

而依照市場數據預測，到2027年以前的5G網路覆蓋率將超過總人口近75%，成為有史以來佈署使用成長最快的行動科技。

Arm基礎架構事業部資深副總裁暨總經理Chris Bergey表示：「要滿足驟增的連網需求和多種新型頻段滲透率的提升，5G網路必須具備經濟效益。對於網路營運商而言，總擁有成本撙節與節能的網路基礎架構，更成為營運5G網路服務首要考量。而Arm向來以低功耗、高效能技術見長，藉由在有限的能耗內，提供更高的每瓦效能與數據吞吐量，藉此解決5G網路運作時所面臨挑戰。現在只是5G網路展現連網能力的開始，它未來的發展勢必將遠遠超越我們手中裝置。」

目前Arm已經著手與凱捷工程 (Capgemini Engineering)、Benetel、安培 (Ampere)、技嘉、Phluido等業者合作，透過開放無線接取網路 (Open RAN)為基礎，開發佈署微型基地台的5G專網，其中更以基於Arm Neoverse架構設計的80組核心處理器Ampere Altra節省高達75%運作成本，並且降低高達80%電力損耗。

而隨著小型蜂窩式基地台在5G網路架構扮演重要角色，同時更成為智慧城市佈署關鍵項目，以Arm架構打造、採用Qualcomm FSM100xx 5G RAN平台設計的Baicells 5G小型蜂窩式基地台產品，將能同時透過支援6GHz以下頻段與毫米波連接規格，藉此對應更龐大物聯網、車聯網等應用連接需求。

此外，在結合Arm架構CPU與NVIDIA GPU加速設計的無線接取網路 (RAN)架構中，將能使技嘉打造的伺服器產品支撐更大規模網路接取連接工作，並且透過人工智慧加速方式提升存取效率。而Marvell也藉由Arm架構打造以Marvell OCTEON Fusion處理器為基礎的虛擬無線接取網路系統，透過開放設計加速5G網路與雲端服務平台串接應用，藉此推動更龐大的雲端服務運作。

以Arm看法，其低耗電設計架構已經能順利推動龐大運算規模，藉此讓電信業者、網通設備商能以更低能耗成本打造網路基礎架構，對於目前網路運作越來越重要，同時也將前期運算延伸至邊緣網路的使用模式，使用Arm架構設計將能帶來更高每瓦效能優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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