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Ericsson聚焦綠色永續打造三大5G網路產品組合 加速電信業者、企業佈署應用

聯合新聞網 / 楊又肇

此次確定重返MWC 2022展出的Ericsson，將藉由三大5G網路產品組合聚焦在加速企業佈署應用，以及綠色永續議題。

Ericsson表示，此次在MWC 2022期間將展示旗下5G無線接取網路 (5G RAN)節能組合、邊緣運算和行動物聯網平台三大主軸應用產品，並且藉由讓產品能源使用效率最佳化，以及技術創新擴大5G網路應用生態。

而Ericsson全球資深副總裁暨技術長Erik Ekudden表示，5G網路預計在2027年以前將成為主要的行動網路無線接取技術，使用率將佔全球所有行動用戶人口的49%，Ericsson在此趨勢下將更聚焦可靠性及永續性的標準化發展，並且確保其開放特性，共同推動整體產業生態系創新發展。

在5G無線接取網路部分，Ericsson此次推出7款無線接取網路應用產品將以節能為主要設計，其中以雙頻無線產品Radio4490為例，相比前一代同等級產品耗能表現降低達25%，另外在無線天線、Massive MIMO產品組合設計中，更加入深度休眠節能軟體，讓無線產品在低傳輸量下的耗能減低幅度高達70%。

至於透過Ericsson自行研發晶片設計，不僅進一步提高節能運作效益，同時也能使基地台佔地面積大幅縮減，藉此間接達成節能目標。

針對目前越來越多製造、運輸、遊戲等應用商機逐漸與5G網路，以及邊緣運算應用結合，Ericsson也推出邊緣開放伺服器 (Edge Exposure Server)，讓電信業者能藉由邊緣運算系統與無人機、虛擬實境、擴增實境等應用需求串接，進而創造更多元的應用程式開發、系統整合、公用雲端供應及設備代工生產等加值服務，同時也能推動低延遲、高頻寬、設備互動管理，以及數據處理等新型態服務成長，並且以開放API資源快速與電信業者既有4G、5G網路系統整合。

另外，Ericsson也提出IoT加速器連網方案 (IoT Accelerator Connect)，透過安全可靠使用特性無縫串接大量物聯網設備，讓電信業者或企業內部能快速完成數千萬台連網裝置佈署，同時也能協助超大規模雲端服務供應商、經銷商和模組廠商加速物聯網業務的成長。

IoT加速器連網方案中，包含涵蓋自動啟動設備及串接公有雲物聯網接入端的IoT Accelerator Cloud Connect、可協助設備自動連接到在地合作夥伴網路的IoT Accelerator Device Connect，並且包含以自助服務讓開發人員可立即進行編碼作業的IoT Accelerator Connect Hub、支持企業開發者在IoT Accelerator上建構物聯網應用的IoT Accelerator Developer Portal，以及協助嵌入行動連線到任何解決方案的IoT Accelerator Embedded Connect。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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