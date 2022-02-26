從Dell體系拆分獨立後 VMware全年財報顯示仍保有高度獲利能力

去年正式從Dell體系拆分獨立之後，VMware公布2022財年第四季度及全年度財報結果，顯示第四季度營收總額為35.3億美元，相比去年同期成長7%，而全年營收達128.5億美元，相比去年同期成長9%，其中源自訂閱及軟體即服務 (SaaS)項目營收達32億美元，相較去年同期成長24%。

而從VMware目前全年營收表現中的現金遛達43.6億美元，自由可使用現金更達39.7億美元，顯示從Dell體系拆分獨立後仍維持高度獲利成長表現，並且在執行多雲策略能有更高自由度，同時也能以更簡化資本結構與管理模式，以及額外營運和財務靈活性持續成長，甚至能有額外餘力對外採取收購、投資等策略性發展。

VMware執行長Raghu Raghuram表示：「第四季度財務報告充分展示，客戶對我們多雲解決方案的需求不斷增長。IT行業正處在一個振奮人心的時間節點，企業紛紛開啟不同規模的轉型與現代化進程，從而成為基於軟體的數位化企業。我們有能力協助我們的客戶在多雲環境中構建、運行和保護他們的應用程式。」

VMware執行副總裁暨財務長Zane Rowe表示：「2021財年是轉型的一年，第四季度的強勁表現使得這一年得以完美結束。VMware成為了一家年收入超過120億美元的獨立公司。展望新財年，我們將繼續致力於加速訂閱和SaaS產品的增長，持續擴展多雲平台，實現長期收入與盈利增長。」

近期VMware持續以其虛擬化軟體技術推動市場發展，另一方面也積極與NVIDIA、Google、IBM、甲骨文、AWS、微軟等業者合作，使其虛擬化軟體業務應用走向雲端化發展，讓企業能藉其服務實現上雲、現代化應用服務發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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