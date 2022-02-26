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不再以整新機替換？蘋果傳調整Face ID功能異常維修方式
相關消息指稱，蘋果將調整Face ID臉部識別功能異常的維修模式，將使官方及第三方維修單位能透過更換特定元件方式進行修復，而不是直接以整新機形式進行替換。
從據MacRumors網站取得疑似蘋果內部備忘錄資料顯示，未來針對Face ID功能異常的維修方式，將會僅以Face ID功能相關元件，或是TrueDepth相機模組更換方式修復，不再採用過往直接以整新機形式更換給消費者，因此也意味消費者若因此類問題送修的話，將無須事先備份手機資料。
而這樣的模式將能降低更換新機數量，同時也能減少零件等浪費，另外也預期能使手機維修費用相對減少。不過，備忘錄資料並未透露維修方式變更後，是否影響維修所需時間，以及維修費用是否會作調整。
但此項維修方式僅限iPhone XS系列以後機種，代表在iPhone X以前的機種可能還是會維持原本維修方式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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