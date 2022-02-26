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樂天集團即日起推出自有NFT交易平台 3步驟簡單買

聯合新聞網 / 楊又肇
▲樂天集團正式進軍NFT市場競爭
▲樂天集團正式進軍NFT市場競爭

過去跨足諸多領域發展的樂天集團 (Rakuten Group)，2月25日宣布從即日晚間9點起於日本境內推出自有NFT交易平台，正式進軍NFT市場競爭。

在此之前，樂天集團就曾預告將推出自有NFT交易平台，並且可讓樂天市場使用者能以既有帳號、樂天點數於此平台便利地買賣NFT內容，另外也將與Art Powers Japan合作銷售藝術相關NFT內容，另外也將與日本服飾品牌Beams、偶像團體團體Under Beasty、漫畫家黑鐵弘等合作發行NFT項目，未來更計畫讓NFT內容多元化發展。

而在此次公布消息中，包含即將在日本地區Netflix上架的《ULTRAMAN 超人力霸王》、Bandai Namco Flimworks (原SUNRISE)原創動畫《TIGER & BUNNY 2》，以及包含UP-FRONY Group、Daiki Sound等都將與樂天集團合作發行NFT內容。

▲計畫讓NFT市場變得大眾化
▲計畫讓NFT市場變得大眾化

依照樂天集團說明，目前市面上的NFT內容至少必須透過7個步驟才能順利購買，其中更包含必須完成個人帳號認證、建立數位錢包、將日圓轉換成數位貨幣，並且將數位錢包與NFT交易平台連接等步驟，才能順利購買NFT內容。

但是透過樂天自有NFT平台的話，則僅需簡單3個步驟即可完成，亦即登入個人樂天服務帳號、綁定個人信用卡，再選擇所要NFT內容即可付費購買，甚至購買NFT內容的花費亦可累積樂天點數，而樂天點數也能用於購買NFT內容。

▲透過市面上的NFT交易平台，至少要花費7個步驟才能順利購買NFT內容
▲透過市面上的NFT交易平台，至少要花費7個步驟才能順利購買NFT內容

▲透過樂天自有NFT交易平台，僅需透過3個步驟即可完成，甚至僅需登入個人樂天服務帳號，並且使用信用卡即可完成交易
▲透過樂天自有NFT交易平台，僅需透過3個步驟即可完成，甚至僅需登入個人樂天服務帳號，並且使用信用卡即可完成交易

▲同樣與樂天點數機制整合，不僅能在交易後獲得點數，甚至還能以點數兌換NFT內容
▲同樣與樂天點數機制整合，不僅能在交易後獲得點數，甚至還能以點數兌換NFT內容

樂天集團表示，希望能讓NFT技術應用大眾化，並且藉此讓更多數位內容可以藉由NFT形式進行交易，同時也能透過有價認證形式透過二級市場轉手交易，讓數位內容價值更有效轉換，另外也能創造更不一樣的數位資產銷售商機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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