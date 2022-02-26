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提升生產力必備！ 6款人氣「電腦周邊設備」大公開

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
提升生產力必備！ 6款人氣「電腦周邊設備」大公開。 圖片來源/Unsplash
提升生產力必備！ 6款人氣「電腦周邊設備」大公開。 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「電腦周邊設備」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大電腦周邊設備網路聲量排行與六大鍵盤選購因素有哪些。

現代人的生活不論辦公、娛樂，幾乎皆難以脫離電腦的使用，然而電腦周邊設備種類繁多、性能也不盡相同，究竟網友熱議的產品有哪些？又各自關注哪些焦點呢？

「鍵盤」手感因種類而異 「螢幕」抗藍光成討論焦點

從網友熱議的電腦周邊設備中，可以發現電腦周邊設備的基本配置如「鍵盤」、「螢幕」、「滑鼠」等皆備受民眾矚目，而其中，「鍵盤」對於常打遊戲、打字的電腦使用者來說至關重要，整體的打感更會因軸心軸體、鍵盤種類而有所不同，因此社群討論區中常見網友請益鍵盤的選擇，詢問「鍵盤青軸茶軸哪個好？」、「機械式鍵盤怎麼選？」。

此外，對於需要長時間盯著電腦的人而言，搭配一台好的螢幕絕對能提升生活品質與工作效能，尤其居家防疫期間，不少網友提出自己與孩子整天皆需盯著螢幕，對於用眼極傷，因此求網友推薦電腦螢幕，表示「希望能護眼不要反光太嚴重」，而螢幕尺寸、解析度等規格也都是熱門話題。

6大電腦周邊設備 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
6大電腦周邊設備 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

再看到討論聲量第三名的滑鼠類產品也是許多人熱議的焦點，就有民眾發文請益想送男友滑鼠，求網友推薦，底下網友紛紛留言表示「滑鼠的大小、握法、重量很吃手感」、「滑鼠握過才準」，認為滑鼠的選購還是要現場實際試用為佳。

「價格優惠」受矚目 鍵盤「外觀設計」也成選購關鍵

鍵盤的種類繁多，並依性能、款式的不同，價格差異極大，也因此網友選購鍵盤時首要看重的因素就是「價格優惠」。就有民眾分享選購經驗，表示鍵盤「一分錢一分貨」，認為「高階鍵盤使用體驗真的有差」，但也有網友持相反意見表示「朋友的鍵盤要四五千，與兩三千的手感與反應根本沒明顯差異」。

鍵盤6大選購因素 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
鍵盤6大選購因素 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，許多民眾選購時也看重鍵盤的「外觀設計」，不少廠商也因此推出各式顏色、聯名款鍵盤。而搭載呼吸燈，按下就會產生閃爍特效的背光鍵盤，也深受許多鍵盤迷喜愛，表示「會發光的鍵盤就是很炫」、「背光鍵盤用起來感覺比較酷」。

因為對於電腦的高度需求，電腦周邊設備也幾乎成為每個人生活中的必需品。而即便是同一種電腦周邊設備，其特性也會根據產品的特性不同而異，因此若不知如何挑選，購買前可以先參考網友們的討論，以選擇適合自己的電腦周邊設備。

觀看原文→https://bit.ly/3C0rQE9

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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