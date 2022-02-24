光陽以「超錢補助」等三箭突襲 搶先爭奪台灣電動車市場

去年宣布升級Ionex車能網3.0，並且宣布推出定位白牌等級、採單顆電池的輕型機車i-one，以及同樣定位白牌等級，採用雙顆電池的普通重型機車S6、S7與S7R之後，光陽目前也計畫加速擴展旗下電動車市佔，預計藉由「為你先發 超錢補助」限時專案，搶在各地方政府尚未公布其購買電動車補助方案之前，讓消費者同樣能以最高補助新台幣14000元價格購車，同時也宣布將「全民換電免費799/499折抵」換電方案延長至今年底，藉此吸引更多人選擇Ionex電動車。

在地方政府全面公布補助方案前，搶先「超錢」吸引消費者目光

光陽此次作法，主要鎖定多數消費者在年初時，多半會先觀望各地方政府針對購買電動車補助方案，導致這時候的電動車買氣通常會呈現低迷，因此藉由「為你先發 超錢補助」限時專案，強調依照縣市公告提供差額補助，標榜同樣最高可享新台幣14000元補助金額，讓消費者無須等待政府公告補助方案，即可透過「超錢補助」方案購車。

此外，為了進一步吸引消費者選購Ionex電動車，光陽更宣布將「全民換電免費799/499折抵」換電方案延長至今年底，讓購車後的消費者能在今年底之前免費換電使用。而為了吸引更多人前往賞車，光陽更祭出「來店賞車試乘送7-11百元商品卡」的誘因，藉此吸引消費者前往賞車，進而增加購車意願。

▲以「為你先發 超錢補助」限時專案作為第一箭，搶先在地方政府補助之前，提供最高14000元補助款 (照片來源／光陽官網)

▲第二箭則是將「全民換電免費799/499折抵」換電方案延長至今年底，並且透過賞車試乘送7-11百元商品卡作為吸引消費者購車的第三箭 (照片來源／光陽官網)

不僅增加購車誘因，還要推動基礎建設

增加誘因之餘，光陽也如先前預告將在未來兩年於台灣境內建置4000座換電站，同時也將與7-ELEVEN、家樂福、萊爾富等業者合作佈署大型換電站，目前已經完成建置1065座換電站，預計將在今年達成2000座目標，另外也推出夜間尊榮換電服務，讓消費者在隔天即可以滿電狀態用車。

而先前更強調會控制投入使用電池數量，確保使用者能有更好換電體驗，使每次換到電池都會是滿電狀態。

▲強化各地Ionex車能網3.0換電站、提供更好使用體驗，幾乎可視為光陽隱藏的第四箭，藉此吸引消費者加入使用Ionex電動車行列 (照片來源／光陽官方Facebook粉絲團頁面)

意味在光陽此波促銷策略中，不僅以「超錢補助」方案與免費用電優惠延長，以及賞車誘因吸引消費者換車，同時也著手強化與電動車相輔相成的換電站資源，讓消費者能以更合乎荷包預算情況下購車，同時也能讓後續使用體驗提升。

另一方面，去年推出的四款Ionex電動車中，除了定位白牌等級、採單顆電池的輕型機車i-one符合近距離、輕量使用需求，三款定位白牌等級，並且採用雙顆電池的普通重型機車S6、S7與S7R，則能依照馬達輸出功率、加速表現等差異吸引不同用戶族群。

搭配此次推行的限時專案與換電站等基礎建設，顯然光陽希望能在年初時，各地方政府仍未全面公布補助方案，使得許多消費者持觀望態度情況下，及早吸引更多人購車。

光陽三箭+強化基礎建設使用體驗，將能加速電動車市場活絡

從光陽搶在各地方政府公布補助方案之前提出「為你先發 超錢補助」限時專案，加上目前Ionex電動車與換電站能見度已經逐漸增加等情況來看，預期此波操作將能吸引更多消費者目光。

而隨著Ionex車能網3.0，讓整體換電使用體驗變得更好，加上依然保留充電使用方案，藉此滿足不同使用需求消費族群之下，或許將能讓Ionex電動車市佔比例加速成長，進而讓台灣電動車市場更加活絡發展。

▲隨著光陽逐漸強化Ionex電動車發展，預期將能進一步使台灣電動車市場更加活絡 (照片來源／光陽官方Facebook粉絲團頁面)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦