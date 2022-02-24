快訊

拜登：普亭無端無理攻擊烏克蘭 俄羅斯要負全責

2月24日黎明的戰爭第一槍 普丁宣戰直播充滿計算的惡意策略

Gogoro完成生產第100萬顆智慧電池 將透過票選決定投放城市

聯合新聞網 / 楊又肇

Gogoro宣布已經生產第100萬顆Gogoro Network智慧電池，預計在今年3月於台灣市場投放使用，並且將由46萬用戶共同決定第100萬顆電池預計投放城市。

依照說明，由於交換電池便利使用體驗，使得Gogoro Network成為消費者購買電動機車時首選的電池交換系統服務平台，平均每20位購買電池交換式電動機車的消費者中，就有19位以上選擇Gogoro Network所提供服務。

而Gogoro Network更在短短7年內累積生產達100萬顆電池的里程碑，顯示電池交換使用模式已經發展成熟，並且成為全球最大電池交換平台。

從2015年投入營運，並且推出第一代容量達1374Wh的智慧電池，並且在2019年經歷第三次技術升級，推出第三代容量達1740Wh的第三代智慧電池，更相容既有使用模式，同時也擴大第三代智慧電池投放量，目前已經達51萬4907顆，在台灣地區流通電池數量佔54.9%。

另一方面，Gogoro也將逐漸汰換的第一代電池轉作其他用途，例如先前已經宣布將智慧電池應用在與晟明科技合作的智慧停車柱，未來也將持續將智慧電池應用在更多智慧城市電力使用需求，藉此讓汰換電池能有更大延續使用效益。

此外，隨著Gogoro擴展海外市場，Gogoro Network智慧電池應用模式將陸續在德國、日本、韓國、中國及印尼擴展，並且建立開放式移動生態系，並且與智慧城市發展應用結合。

在台灣地區則與宏佳騰、YAMAHA等PBGN聯盟合作夥伴累積打造40款PBGN車款，讓消費者能有更多元車款選擇，同時也透過GoShare車輛共享服務，讓消費者能更容易體驗交換電池使用模式帶動便利性。

此次宣布生產的第100萬顆紀念版智慧電池，將擁有特殊雷雕設計的外觀，預計在今年3月中投放到台灣市場，Gogoro預計在3月初透過Gogoro Network官方Facebook粉絲團舉辦票選活動，讓46萬名用戶共襄盛舉決定投放城市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電動機車 印尼

延伸閱讀

幸運兒！全聯花628元買民生用品 抽到屏東購「百萬CRV」

Gogoro Network里程碑！第100萬顆智慧電池下線，將於3月投放台灣

全球電池荒／台泥擲百億搶市占、台塑組艦隊拼商機、鴻海也想大幹一場

POCO二款新機登場 2月28日揭曉、傳電池大容量

相關新聞

蘋果AR／VR 頭戴顯示器有望年底亮相 傳已完成生產測試

多年來一直有傳聞表示 Apple 蘋果公司正在開發 AR/VR 頭戴顯示器，但向來只聞樓梯響，不知道這款產品是否存在。稍早外媒《MacRumors》引述《DigiTimes》報導，據稱 Apple 蘋果已經完成擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）頭戴顯示器在第二階段的工程驗證測試 EVT 2，有望在 2022 年底亮相。

光陽以「超錢補助」等三箭突襲 搶先爭奪台灣電動車市場

去年宣布升級Ionex車能網3.0，並且宣布推出定位白牌等級、採單顆電池的輕型機車i-one，以及同樣定位白牌等級，採用雙顆電池的普通重型機車S6、S7與S7R之後，光陽目前也計畫加速擴展旗下電動車市佔，預計藉由「為你先發 超錢補助」限時專案，搶在各地方政府尚未公布其購買電動車補助方案之前，讓消費者同樣能以最高補助新台幣14000元價格購車，同時也宣布將「全民換電免費799/499折抵」換電方案延長至今年底，藉此吸引更多人選擇Ionex電動車。

Gogoro完成生產第100萬顆智慧電池 將透過票選決定投放城市

Gogoro宣布已經生產第100萬顆Gogoro Network智慧電池，預計在今年3月於台灣市場投放使用，並且將由46萬用戶共同決定第100萬顆電池預計投放城市。

Sony新款頭戴式裝置PS VR2亮相 力拚Meta Quest 2

Sony公司22日發表新一代虛擬實境（VR）頭戴式裝置「PlayStation VR2」，與Meta的Oculus Qu...

秒懂DAO！周杰倫「東熊西猿」NFT比拚為何失敗？關鍵在這

由天王級藝人周杰倫加持的PhantaBear NFT，原本標榜挑戰歐美最夯的無聊猿（BAYC）NFT為目標。沒想到2月中傳出關鍵成員離職，之前更已有許多社群糾紛，價格至今從高點狂跌七成；反觀無聊猿，1月底交易均價還創新高。為何兩者結局大不同？專家解析，關鍵不在於頭貼酷不酷，而是DAO這個治理新思維。

新手想買NFT怎麼入門？ 3c Tim哥「手把手」教學 帶你操作個人第1支NFT

你有在玩NFT嗎？近來加密貨幣正夯，尤其NFT更吹起一股熱潮，3c Tim哥便拍攝一段教學影片，教導新手們要怎麼入門、進場操作購買NFT。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。