Gogoro完成生產第100萬顆智慧電池 將透過票選決定投放城市

Gogoro宣布已經生產第100萬顆Gogoro Network智慧電池，預計在今年3月於台灣市場投放使用，並且將由46萬用戶共同決定第100萬顆電池預計投放城市。

依照說明，由於交換電池便利使用體驗，使得Gogoro Network成為消費者購買電動機車時首選的電池交換系統服務平台，平均每20位購買電池交換式電動機車的消費者中，就有19位以上選擇Gogoro Network所提供服務。

而Gogoro Network更在短短7年內累積生產達100萬顆電池的里程碑，顯示電池交換使用模式已經發展成熟，並且成為全球最大電池交換平台。

從2015年投入營運，並且推出第一代容量達1374Wh的智慧電池，並且在2019年經歷第三次技術升級，推出第三代容量達1740Wh的第三代智慧電池，更相容既有使用模式，同時也擴大第三代智慧電池投放量，目前已經達51萬4907顆，在台灣地區流通電池數量佔54.9%。

另一方面，Gogoro也將逐漸汰換的第一代電池轉作其他用途，例如先前已經宣布將智慧電池應用在與晟明科技合作的智慧停車柱，未來也將持續將智慧電池應用在更多智慧城市電力使用需求，藉此讓汰換電池能有更大延續使用效益。

此外，隨著Gogoro擴展海外市場，Gogoro Network智慧電池應用模式將陸續在德國、日本、韓國、中國及印尼擴展，並且建立開放式移動生態系，並且與智慧城市發展應用結合。

在台灣地區則與宏佳騰、YAMAHA等PBGN聯盟合作夥伴累積打造40款PBGN車款，讓消費者能有更多元車款選擇，同時也透過GoShare車輛共享服務，讓消費者能更容易體驗交換電池使用模式帶動便利性。

此次宣布生產的第100萬顆紀念版智慧電池，將擁有特殊雷雕設計的外觀，預計在今年3月中投放到台灣市場，Gogoro預計在3月初透過Gogoro Network官方Facebook粉絲團舉辦票選活動，讓46萬名用戶共襄盛舉決定投放城市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦