秒懂DAO！周杰倫「東熊西猿」NFT比拚為何失敗？關鍵在這

由天王級藝人周杰倫加持的PhantaBear NFT，原本標榜挑戰歐美最夯的無聊猿（BAYC）NFT為目標。沒想到2月中傳出關鍵成員離職，之前更已有許多社群糾紛，價格至今從高點狂跌七成；反觀無聊猿，1月底交易均價還創新高。為何兩者結局大不同？專家解析，關鍵不在於頭貼酷不酷，而是DAO這個治理新思維。

由天王級藝人周杰倫加持的PhantaBear NFT，原本標榜「東熊西猿」，要挑戰歐美最夯的無聊猿（BAYC）NFT風潮。沒想到本周傳出關鍵成員離職，之前更已有許多內部社群糾紛，與Discord頻道被駭風波，以致發售才一個半月，就讓許多持有者紛紛出脫，價格從高點狂跌七成。

反觀去年4月就發售，至今已超過10個月的無聊猿系列，在OpenSea平台上，1月底還創交易均價新高，人氣仍有持續往上趨勢。

買NFT不就是看頭貼酷不酷？為何持有無聊猿與PhantaBear NFT，兩者結局大不同？可能是兩者背後營運思維不同所導致。更有人說，沒有夠好的社群治理，NFT只會淪為一張不值錢的JPG圖檔。

其實，區塊鏈的組織治理，已遠遠不同於傳統公司治理，或臉書粉專等社群經營。近年來不管是針對NFT、GameFi遊戲或區塊鏈的新專案，大都採取DAO思維方式營運。它，到底是什麼？

DAO的英文全名是 Decentralized Autonomous Organization，中文直譯為去中心化自治組織。這其實是基於區塊鏈技術萌生的新型組織，最早在2013年由以太坊創辦人布特林所提出。

DAO治理兩大創新

這其中，去中心化的社群共治共享；以及透過智能合約執行的無人管理模式，是DAO組織，和傳統組織治理不同的兩大創新。

由於布特林一直認為區塊鏈的核心創新是「沒有人中介」，而在管理區塊鏈或NFT等虛擬資產時，也該遵從這樣的思維。最理想的方式，就是讓所有人，一起投票決定這個項目的發展方向，然後寫成程式，授權給機器自動化執行。如果有人有不同意見，也可以再提出議案，然後再透過程式改善。

換句話說，所有持有NFT等虛擬資產的人，其實都是「股東」，擁有這個項目治理的權力。至於發起提案與表決規則，都是因著社群規定一人一票，不會因為你投資比例比較高，或你是創辦團隊，就可以享有比較大的權力。

另外，授權給機器去自動化執行，也比傳統公司治理，更不容易被關鍵人士黑箱操弄。

DAO治理夠好，就能支撐虛擬資產價值上漲

由於去年以來加密貨幣與NFT逐漸成主流，DAO治理也成了全球關注的熱門趨勢，許多人相信只要有好的 DAO治理，也能讓該DAO支持的虛擬資產價值提升。

不過，也有人認為理念過高，實際上要讓權力下放，還要讓龐雜社群成員達成共識頗為困難。

話說回來，有天王級藝人加持，號召力爆棚的PhantaBear NFT，為何卻無法讓人氣支持NFT的價格不跌？其實是DAO堅持的去中心化社群治理思維，沒有真心落實。

首先，PhantaBear NFT在剛發售時，雖都有寫完整白皮書，說明未來經營願景，也開設專屬Discord頻道定期發布公告。但是創始團隊，直到最近關鍵成員離職，才規劃直接和社群對談。另外，更常傳出只要成員發言提建議，就被發行項目方封鎖的風波。

這些做法，和DAO理念中社群平等共治，仍有一段距離。最後促使不少持有PhantaBear的成員，決定提前出脫，導致價格下滑。

無聊猿NFT團隊，用穩扎穩打長期耕耘

持有無聊猿NFT，也同時是Demi-Human NFT社群創始成員Gene Huang指出，他觀察無聊猿團隊當初在發售時，第一個項目，先耕耘到無聊猿品牌信譽被肯定，交易量也穩住後，才去發第二個項目，是穩扎穩打跟社群取得長期信任。

他認為，去中心化的社群共識，比起以往臉書等社群粉絲經營，更需要下功夫。像是Demi-Human主張不過度炒作自家NFT，重視社群共享學習，時不時仍會有成員抱怨NFT價格沒有翻漲到滿意程度。他們能做的，就是親上火線，在Discord頻道裡天天開直播，不厭其詳說明社群方向；另外以開放態度歡迎他們去其他社群觀察比較。

至於發白皮書或公告，Gene認為只是聊備一格的形式。會加入區塊鏈項目投資的人，現在都很有自主意識，會看團隊一舉一動，再考慮長期持有或趕緊賣出。而有些藝人卻還以為只要在IG換圖寫貼心話，就能鞏固聲勢，這些行銷包裝手法，缺乏平等重視社群的思維。

如此看來，DAO實踐不易，但是有無好的DAO治理，確實可能讓NFT價格帶來天堂或地獄兩種結局。

（本文出自2022.2.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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