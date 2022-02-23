快訊

鬥死的華麗一族：日本家具傳奇「骨肉商戰記」

美國著作權局認定人工智慧創作作品不受版權保護

聯合新聞網 / 楊又肇

針對越來越多以人工智慧創作藝術品問世後，著作權所屬究竟屬於操作系統的人類，或是人工智慧，以及藉由人工智慧創作的藝術品是否同樣享有法律保護效益，一直都是許多人討論話題。而在美國著作權局與 Imagination Engines創辦人Stephen Thaler博士之間紛爭，則是認定以人工智慧創作作品並不受版權保護。

美國著作權局與Stephen Thaler博士之間的紛爭，起源自Stephen Thaler博士將其透過人工智慧系統創作的「畫作」《A Recent Entrance to Paradise》申請版權保護，但因為美國著作權局表示僅有人類創作作品才適用於版權保護，因此拒絕Stephen Thaler博士的申請，因此雙方因此產生紛爭。

在Stephen Thaler博士以違反憲法為由上訴後，美國著作權局雖然認定由人工智慧系統創作內容可視為藝術作品，但依然以人工智慧系統並非人類，因此不適用現有著作權法保護其創作內容，顯然美國著作權局依然認定以人腦創作作品才適用以著作權法保護，甚至強調Stephen Thaler博士上訴理由仍不足以扭轉現行著作權法規範要項。

而Stephen Thaler博士另外也將同樣人工智慧創作、名為《DABUS》的藝術作品對外申請版權，但包含美國專利與商標局、英國智慧財產權局、歐洲專利局等同樣以非人類創作作品為由拒絕。

至於先前類似認定結果中，日本境內也以著作權法僅針對具情感人類創作內容提供保護效力，認定以人工智慧在內電腦運算判斷製作而成的創作內容，並不被承認其內容創作的「獨特性」，因此並不承認其內容著作權保護效力。

另外，日本知識產權戰略本部在進一步解釋中，則說明藉由人工智慧系統進行創作的音樂、小說或圖像內容仍可享有法律保護其內容創作應享有權益，但內容版權依然是由研發且利用人工智慧系統進行創作的個人、團隊或公司所持有。

不過，包含在非洲、歐洲地區都有透過人工智慧創作作品順利申請著作權保護的案例，因此實際認定結果，顯然還是會因各地而異。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 日本 藝術作品

延伸閱讀

台日關係2新挑戰 邱義仁：日本要向美國靠攏？還是中國？

鴻海攜手XRSPACE打造元宇宙 投資金額上看1億美元

亞太區新創企業 Google看好五大創業趨勢

美國武裝部隊「防禦準備狀態」升至3級 與911襲擊同級

相關新聞

蘋果AR／VR 頭戴顯示器有望年底亮相 傳已完成生產測試

多年來一直有傳聞表示 Apple 蘋果公司正在開發 AR/VR 頭戴顯示器，但向來只聞樓梯響，不知道這款產品是否存在。稍早外媒《MacRumors》引述《DigiTimes》報導，據稱 Apple 蘋果已經完成擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）頭戴顯示器在第二階段的工程驗證測試 EVT 2，有望在 2022 年底亮相。

美國著作權局認定人工智慧創作作品不受版權保護

針對越來越多以人工智慧創作藝術品問世後，著作權所屬究竟屬於操作系統的人類，或是人工智慧，以及藉由人工智慧創作的藝術品是否同樣享有法律保護效益，一直都是許多人討論話題。而在美國著作權局與 Imagination Engines創辦人Stephen Thaler博士之間紛爭，則是認定以人工智慧創作作品並不受版權保護。

Intel正式揭曉Bonanza Mine低耗電處理器 以ASIC形式所區塊鏈、加密技術運算應用

繼日前透露將推出"挖礦"相關產品，並且宣布成立客製化運算部門 (Custom Compute Group)，Intel終於在美國舊金山舉辦的2022年國際固態電路會議議程上，正式揭曉旗下瞄準區塊鏈、加密技術應用市場打造的Bonanza Mine低耗電處理器，同時更透露已經投入開發第二款產品。

Google：目前亞太地區新創聚焦人工智慧、醫療、去中心化金融等趨勢

針對亞太地區的新創動能，Google for Startups亞太區總監Michael Kim在稍早訪談中透露，人工智慧、醫療、去中心化金融，以及金融科技與電子商務成為亞太地區許多新創產業聚焦領域，同時也有越來越多新創業者在資源永續領域進行創新，而包含在台灣、東南亞，以及日韓地區都有諸多新創成長動能，並且吸引Google協助其加速成長。

Arm攜手全科科技推廣AFA計畫 吸引更多業者使用Arm技術打造處理器

Arm與全科科技共同宣布，將合作推廣Arm Flexible Access (AFA)計畫，透過全科科技長年深耕網路及通訊領域，加上專業銷售與技術團隊資源，以及提供價值及競爭力電子元件與整合性服務方案的經驗，藉此協助更多有晶片設計需求業者能以更簡單、有效方式取得Arm技術授權。

為新款GPU作準備 傳NVIDIA支付近100億美元確保台積電5nm製程產能

相關消息指稱，NVIDIA將支付近100億美元費用，藉此確保順利獲得台積電的5nm製程產能，預計用在下一款代號「Lovelace」的GPU產品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。