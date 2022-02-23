美國著作權局認定人工智慧創作作品不受版權保護

針對越來越多以人工智慧創作藝術品問世後，著作權所屬究竟屬於操作系統的人類，或是人工智慧，以及藉由人工智慧創作的藝術品是否同樣享有法律保護效益，一直都是許多人討論話題。而在美國著作權局與 Imagination Engines創辦人Stephen Thaler博士之間紛爭，則是認定以人工智慧創作作品並不受版權保護。

美國著作權局與Stephen Thaler博士之間的紛爭，起源自Stephen Thaler博士將其透過人工智慧系統創作的「畫作」《A Recent Entrance to Paradise》申請版權保護，但因為美國著作權局表示僅有人類創作作品才適用於版權保護，因此拒絕Stephen Thaler博士的申請，因此雙方因此產生紛爭。

在Stephen Thaler博士以違反憲法為由上訴後，美國著作權局雖然認定由人工智慧系統創作內容可視為藝術作品，但依然以人工智慧系統並非人類，因此不適用現有著作權法保護其創作內容，顯然美國著作權局依然認定以人腦創作作品才適用以著作權法保護，甚至強調Stephen Thaler博士上訴理由仍不足以扭轉現行著作權法規範要項。

而Stephen Thaler博士另外也將同樣人工智慧創作、名為《DABUS》的藝術作品對外申請版權，但包含美國專利與商標局、英國智慧財產權局、歐洲專利局等同樣以非人類創作作品為由拒絕。

至於先前類似認定結果中，日本境內也以著作權法僅針對具情感人類創作內容提供保護效力，認定以人工智慧在內電腦運算判斷製作而成的創作內容，並不被承認其內容創作的「獨特性」，因此並不承認其內容著作權保護效力。

另外，日本知識產權戰略本部在進一步解釋中，則說明藉由人工智慧系統進行創作的音樂、小說或圖像內容仍可享有法律保護其內容創作應享有權益，但內容版權依然是由研發且利用人工智慧系統進行創作的個人、團隊或公司所持有。

不過，包含在非洲、歐洲地區都有透過人工智慧創作作品順利申請著作權保護的案例，因此實際認定結果，顯然還是會因各地而異。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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