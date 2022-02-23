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Intel正式揭曉Bonanza Mine低耗電處理器 以ASIC形式所區塊鏈、加密技術運算應用

聯合新聞網 / 楊又肇

繼日前透露將推出"挖礦"相關產品，並且宣布成立客製化運算部門 (Custom Compute Group)，Intel終於在美國舊金山舉辦的2022年國際固態電路會議議程上，正式揭曉旗下瞄準區塊鏈、加密技術應用市場打造的Bonanza Mine低耗電處理器，同時更透露已經投入開發第二款產品。

Bonanza Mine低耗電處理器是以ASIC形式打造，並且歸類在Intel XPU市場策略一環，主要針對特定運算需求打造，預計會今年內正式供貨，並且由Argo Blockchain、BLOCK (原本的Square)，以及GRIID Infrastructure等成為首波使用此項產品的業者。

此外，Intel更說明目前已經投入開發第二款產品，但並未透露具體推出時間。

規格方面，Bonanza Mine低耗電處理器是針對特定運算需求打造，因此可藉由軟硬體最佳化形式，讓最小處理器晶圓運算面積可發揮最大算力，並且能發揮更高能源使用率，本身則是以7nm製程打造，並且以雙SHA256 Hash Engine架構設計，透過25組電源管理晶片控制供電，可將8.875V輸入電壓轉換為355mV規格運作。

而在此次展示中，Intel則是以300組Bonanza Mine低耗電處理器構成挖礦系統，形成可達40 THash/s的算力表現，耗電量則控制在3600W。

至於系統則是透過FPGA架構形式組成，透過Arm架構核心處理器進行系統控管，並且配合10MB/s資料傳輸率的UART連接協定與Bonanza Mine低耗電處理器傳遞指令，另外則搭配4組散熱風扇及單組電源供應器，讓四組模組化系統透過乙太網路連接運作，而一組模組化系統包含75組Bonanza Mine低耗電處理器，因此整個挖礦系統便是以300組Bonanza Mine低耗電處理器構成。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山 美國

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