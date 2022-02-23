Google：目前亞太地區新創聚焦人工智慧、醫療、去中心化金融等趨勢

針對亞太地區的新創動能，Google for Startups亞太區總監Michael Kim在稍早訪談中透露，人工智慧、醫療、去中心化金融，以及金融科技與電子商務成為亞太地區許多新創產業聚焦領域，同時也有越來越多新創業者在資源永續領域進行創新，而包含在台灣、東南亞，以及日韓地區都有諸多新創成長動能，並且吸引Google協助其加速成長。

依照資料顯示，在2021年間針對亞太地區新創業者提供的資金就高達1650億美元，而截至2021年4月，位於亞太地區的獨角獸新創數量更接近200家，僅次美國地區的290家，甚至大幅超越歐洲地區的69家，同時因為行動網路、裝置普及應用，加上像台灣地區整合半導體、網路、製造、金融及軟體等技術資源，更累積充足的新創動能，因此也讓不少新創在初期發展就鎖定全球市場作為發展目標。

而近年來的新型冠狀病毒疫情影響，導致許多生活模式面臨改變，同時也帶來許多新創服務成長機會，利用網路資源打造各類線上服務，讓使用者能更無縫地轉換後疫情時代生活模式，包含電子商務、數位金融、人工智慧等技術，都在此趨勢下蓬勃成長。

亞太地區新創聚焦人工智慧、醫療、去中心化金融等趨勢

隨著上網人口持續增加，Google觀察到許多亞太地區新創業者以更快腳步思索未來科技發展可能性，其中包含鎖定人工智慧、醫療、去中心化金融，以及金融科技與電子商務，甚至也包含更多資源永續應用服務發展。

例如過去在東南亞地區吸引眾人使用的Grab，目前不僅提供線上預約車輛搭乘服務，更提供生活雜貨、餐飲外送，甚至也整合金融服務等業務，使app本身同時容納各項服務，進而以「超級應用程式」形式解決使用者生活需求，而位於日本的新創業者CogSmart，則是投入預防早期失智研究，藉此協助改善失智可能引發問題。

▲在新型冠狀病毒疫情之下，醫療技術成為許多新創產業發展領域

其他方面，包含在印尼提供對話式人工智慧服務的Kata.ai，以及聚焦人類大腦研究醫學應用領域、位於印度的BrainSightAI，則是聚焦在人工智慧技術應用，而諸如韓國的DA:Ground則是利用去中心化金融技術，讓使用者能更容易進行小額投資，並且更便利使用各項金融服務。

▲人工智慧一直是許多新創業者關注項目

▲去中心化金融技術成為當前許多新創關注議題

▲數位金融技術也成為目前許多新創業者發展方向

同時像是菲律賓的Advance，更是協助勞工用戶能更容易取得零利率信貸資源，位於新加坡的Shopinks則是透過個人化郵件與聊天機器人服務，讓零售業者能更容易與消費者溝通互動。

另外，在後疫情時代也讓更多人重視醫療資源應用，例如印度的Zyla便是透過app形式提供24小時全天候個人化照護服務，而位於韓國的Caredoc則專門分享長者照護資源相關資訊。

而因應環境永續發展的新創，則包含協助清理印尼境內約2000處廢棄物管理站點的Duitin，以及在台灣地區提供交通工具共享服務，藉此降低整體汽車使用率，進而改善空氣品質的Lockists。

▲近年來有越來越多因應環境永續發展的新創業者出現

Google不只扮演投資者，更成為成長協力推手

至於Google對於這些新創所扮演角色，除了透過Google for Startups Aaccelerator計畫扶植成長階段的新創業者，同時也會與在地政府等機構合作，針對新創業者提供必要資源等協助。

另一方面，Google也會藉由旗下服務協助新創業者成長，例如Google Cloud先前便針對獲得A輪投資的新創業者提供第一年的Google Cloud使用費，而在第二年則將協助負擔20%使用費，並且提供最高可達10萬美元的額度折抵費用，讓新創業者能更無需擔心成本負擔。而藉由Google Cloud服務平台的人工智慧、機器學習與數據分析等應用，加上Firebase與Google Kubernetes Engine (GKE)等服務，藉此推動各類網路服務業務。

此外，Google也將協助新創業者解決服務在不同國家、地區運作時所面臨當地法規問題，或是如何取得基礎設施、技術資源，甚至提高婦女創業及就業機會。

例如接下來將在印尼推出的新創企業學院計畫，讓處於發展初期的新創企業能夠汲取業務營運、領導管理，以及產品開發等各方面的知識，同時也將透過女性創業家學院協助更多不同領域的新創企業。

Google更準備透過在台灣進行的孵創計畫，以及與香港數碼港合作的金融科技新創企業贊助計畫合作，透過持續與更多具有共識的民間與公部門合作夥伴共同推動新創產業成長。

▲Google準備透過在台灣進行的孵創計畫協助更多新創業者

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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