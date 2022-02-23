Arm攜手全科科技推廣AFA計畫 吸引更多業者使用Arm技術打造處理器

Arm與全科科技共同宣布，將合作推廣Arm Flexible Access (AFA)計畫，透過全科科技長年深耕網路及通訊領域，加上專業銷售與技術團隊資源，以及提供價值及競爭力電子元件與整合性服務方案的經驗，藉此協助更多有晶片設計需求業者能以更簡單、有效方式取得Arm技術授權。

Arm台灣總裁曾志光表示，台灣半導體在全球佔用重要地位，同時也有諸多半導體技術與新創人才資源，其中更有不少業者藉由Arm技術設計打造客製化處理器產品，或是應用在各類電子元件設計，此次與全科科技攜手合作推廣Arm Flexible Access計畫，便是希望能吸引更多人藉由Arm技術設計各類電子元件，藉此擴展更多元半導體應用發展。

而此次與Arm合作，全科科技預期將能藉由Arm Flexible Access (AFA)計畫創造全新銷售商業模式，同時也能引進高附加價值的矽智財產品，藉此吸引更多業者跨入未來新興產品設計佈局，並且透過Arm技術打造創新處理器產品。

在此次合作中，全科科技將協助業者導入最合適與性價比更高的處理器設計方案，同時也將協助提供設計方案相關軟體、開發工具等資源，並且提供相關課程與訓練服務，另外更針對市場需求趨勢以本身軟硬體應用經驗提供必要支援與建議。

除了協助推廣Arm Flexible Access (AFA)計畫，未來全科科技也將透過此項計畫打造處理器產品，並且結合多元化整合方案與服務，提供更多客戶族群使用。

目前Arm將旗下Cortex-A、Cortex-R、Cortex-M在內CPU架構，以及Mali GPU系列設計、系統技術授權與工具項目納入AFA項目，日前更納入對應人工智慧運算應用的Ethos系列處理器，讓更多研究單位、設計單位能以免預付形式，或是以低成本年費方案預先取得技術授權，讓更多應用Arm技術設計產品能更容易被創造，並且推動更多創新應用可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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