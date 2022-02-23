為新款GPU作準備 傳NVIDIA支付近100億美元確保台積電5nm製程產能
相關消息指稱，NVIDIA將支付近100億美元費用，藉此確保順利獲得台積電的5nm製程產能，預計用在下一款代號「Lovelace」的GPU產品。
代號「Lovelace」的GPU產品，預計會應用在下一款GeForce RTX40系列消費級顯示卡，預計在今年秋季推出。
而「Lovelace」代號名稱，源自英國詩人拜倫唯一婚生子女，同時也是世上第一位主張計算機不只能用來算數，並且發表了第一段分析機用的演算法，因此被認為是史上第一位發揮電腦完全潛能的人，更是史上最早的程式設計師之一的Ada Lovelace。
在先前市場傳聞中，其實就曾指出NVIDIA將預付高額費用，藉此確保台積電的5nm製程產能，藉此用於生產下一款GPU產品，其中不僅包含即將在GTC 2022期間揭曉的「Hopper」商用等級GPU，更包含預計秋季推出的「Lovelace」。
而之所以預付高額費用爭取台積電先進製程產能，在於台積電目前產能不僅由蘋果佔據大量訂單，更由AMD、聯發科及Qualcomm等業者均加入爭奪產能，因此透過預付高額費用確保產能，才能順利讓接下來準備推出產品能順利進入市場銷售，並且降低顯示卡短缺問題。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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