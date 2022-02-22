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蘋果AR／VR 頭戴顯示器有望年底亮相 傳已完成生產測試

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：MacRumors
圖片及資料來源：MacRumors

多年來一直有傳聞表示Apple蘋果公司正在開發ARVR頭戴顯示器，但向來只聞樓梯響，不知道這款產品是否存在。稍早外媒《MacRumors》引述《DigiTimes》報導，據稱Apple蘋果已經完成擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）頭戴顯示器在第二階段的工程驗證測試EVT 2，有望在2022年底亮相。

這次消息來自《DigiTimes》付費版本的「Before Going to Press（出版前）」報導，據稱內容指出Apple蘋果已經完成EVT 2第二階段工程測試，確保原型裝置符合蘋果公司的設計與規格。由於這篇報導還沒有進一步說明的內容，更多詳細資料可能要等新聞發佈為主。

不過，從這消息來看，雖然Apple蘋果頭戴顯示器似乎有望在 2022 年底前亮相，然而先前《彭博社》科技記者Mark Gurman指出因為開發問題影響，Apple蘋果頭戴顯示器可能會延期到 2023 年發布。

即使有網友在Apple Store的程式碼找到了Apple Glass，也證實了蘋果正在開發頭戴顯示器的系統，也證明這項作業系統的存在，而根據說明Apple頭戴顯示器確實實在，而且龐大的VR／AR市場才正要起飛。

圖片及資料來源：MacRumors
圖片及資料來源：MacRumors

《MacRumors》認為DigiTimes的最新報告顯示Apple蘋果頭戴顯示器即將迎來大規模生產階段，而產品發表時間大約落在2022年或2023年附近。

據傳聞，這款頭戴顯示器具有輕巧的設計，兩個4K微型LED顯示螢幕、15個光學膜組、兩個主要處理器、支援Wi-Fi 6E網路、眼球追蹤、透視AR模式、物體追蹤、手勢控制...等等，至於價格部分據部分報導顯示，價格至少3,000美元（約8萬3千元新台幣）左右。

原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 AR VR Apple 顯示器 作業系統

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