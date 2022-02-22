Arm針對自駕車載系統推出Mali-C78AE ISP 率先由Mobileye導入使用

Arm宣布推出Mali-C78AE影像訊號處理器，將可搭配先前推出的Cortex-A78AE CPU與Mali-G78AE GPU，藉此對應最佳ADAS視覺運算線程設計，並且由Intel旗下自駕技術公司Mobileye率先導入，搭配Mali-G78AE用於其新款EyeQ自駕技術。

依照市調機構Strategy Analytics統計數據顯示，車用攝影機市場市值從2020年至2025年之間的成長幅度將可達19%，將成為自駕車輛重要感測元件，可透過電腦視覺方式快速識別車輛周圍動態，並且讓車輛即時做出正確駕駛狀況反應。

而在車用攝影機拍攝影像之後的運算，則是透過影像訊號處理器，並且配合CPU、GPU運算形成電腦視覺，讓車輛順利執行自動駕駛運作。

此次Arm提出的Mali-C78AE影像訊號處理器，最多可對應4組攝影機拍攝影像，或是對應最多16組虛擬攝影機所傳遞數據，並且符合ISO 26262 ASIL B功能性安全的要求，具備硬體安全機制與軟體診斷功能，同時具備380個故障檢測線路與自我檢測功能，可在150ms時間內完成擷取影像、完成運算，進而將結果顯示在車載系統螢幕上，而檢測最短距離將不超過250mm，藉此對應更精準的車輛距離判斷。

另外，為了讓電腦視覺能對應更正確決策，Mali-C78AE影像訊號處理器更對應先進影像降噪技術與動態範圍管理，並且能處理每張圖像過暗或過曝範圍，確保每張影像維持清晰可見程度，同時本身也能以更少記憶體與處理需求運作，藉此提高運算效率。

Mali-C78AE影像訊號處理器另一個優勢，便是可同時降低多組ADAS系統設計成本，讓自駕車輛能以更少攝影機即可完成環景視覺，讓車輛能對應更安全的自駕運作，同時也能減少自駕系統設計複雜度，藉此在車輛佈署更廣泛的ADAS系統。

Arm將率先與Mobileye合作，預計在EyeQ Ultra、EyeQ6H等EyeQ技術採用Mali-C78AE影像訊號處理器，搭配Cortex-A78AE CPU與Mali-G78AE GPU，實現兼具安全性、流暢性、即時性與直覺性的圖形渲染功能，藉此滿足嚴苛的車用要求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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