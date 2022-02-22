NVIDIA：未能收購Arm並不構成影響 維持三晶片策略發展模式

針對日前宣布放棄收購Arm的決定，NVIDIA執行長黃仁勳在後續接受訪談時表示，未來公司發展策略並未因此受影響，依然將維持「CPU + GPU + DPU」的三晶片策略發展模式，並且強化元宇宙與自駕車領域佈局。

接受VentureBeat網站訪談時，黃仁勳說明雖然無法順利收購Arm，但由於現行發展策略均未以持有Arm的前提下擬定，因此並未有任何影響，同時與Arm仍維持深度合作關係，因此依然會以Arm架構打造CPU產品 (例如去年推出的「Grace」CPU)，同時也會配合x86架構CPU提供以GPU加速的運算模式。

同時，黃仁勳也強調NVIDIA擁有長達20年的Arm架構設計授權，因此將持續應用手上擁有資源佈局「CPU + GPU + DPU」三晶片策略發展模式。

除此之外，黃仁勳更說明在Arm、x86架構之外，同樣也會佈局RISV-V架構發展，例如在Bluefield產品設計中，就採用RISC-V架構作為可軟體定義編程的運算模式，藉此對應不同運算需求。

而針對元宇宙發展部分，黃仁勳則認為NVIDIA所扮演角色依然會是技術提供者，透過Omniverse技術讓市場業者、創作者能以此建構更多元的元宇宙應用可能性，同時也預期能藉由通用場景描述 (USD)格式維持內容互通性，藉此成為元宇宙中的「HTML」格式，進而排除無法相容使用問題。

至於先前提出模擬第二個地球的「E-2」計畫，NVIDIA目前已經著手建構此項數位雙生 (digital twin)項目，並且規劃其應用範圍，藉此用於預測未來氣候變遷等模擬內容。

在目前NVIDIA重點佈局的自駕車領域方面，黃仁勳則是有信心協助推動更大規模的自動化應用發展，其中包含利用自駕車完成接駁、送貨的最後一哩路，甚至可以透過機器人自動化解決工廠生產問題。另外，黃仁勳預期自動駕駛將能推動更多應用發展可能性，並且預期從今年開始會有更顯著成長規模，甚至在2023年會有更大成長動能。

黃仁勳更進一步透露，預期在2025年將使旗下自駕車應用軟體佈署在多數車輛品牌，並且透過營收分潤方式產生更大獲利，若以1萬美元買斷授權，或以每月100美元至1000美元不等訂閱計算的話，NVIDIA將與車輛品牌對分獲利，藉此形成更大營收來源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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