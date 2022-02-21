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Apple店員防消息外洩改用安卓手機 加密私訊商討組工會

聯合新聞網 / 綜合報導
Apple員工用安卓手機、加密私訊商討工會計畫。圖為美國休士頓一所Apple Store員工為客戶提供服務。 法新社
Apple員工用安卓手機、加密私訊商討工會計畫。圖為美國休士頓一所Apple Store員工為客戶提供服務。 法新社

外媒報導，美國多家Apple直營店員工計畫成立工會討論薪資等問題，他們為了避免消息外洩，不僅使用加密私訊，還以安卓手機互通有無。

Apple目前市值接近3兆美元（約合新台幣83兆元），員工時薪卻跟其他營收遠低於Apple的公司員工時薪一樣多。美國不斷上漲的物價和房價讓許多員工大喊吃不消，支持工會成立的Apple員工向媒體發表了公開聲明，但他們不想透露身份，以免遭受公司報復。

Apple在美國有270多家直營店，擁有超過65000名門市員工。彭博社指出，Apple預計今年4月4日「根據直營店位置和職位」提高員工薪資2%至10%，並將增加全職和兼職員工一倍病假天數、支薪年假，以及6週帶薪育嬰假。

Apple直營店員工透露，他們受到近期美國星巴克門市成立工會激勵，決定跟隨他們的腳步。

不少網友樂見Apple員工透過工會爭取福利。但有網友提到Apple手機隱私疑慮：「Apple聲稱會完全保護用戶隱私。那為什麼Apple員工不使用Apple設備討論事情呢？」

薪資 星巴克 App Store Apple iPhone

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