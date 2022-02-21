Mobileye將在2024年於美國市場推出自動駕駛巴士
Intel自動駕駛業務部門Mobileye宣布，將在2024年於美國市場推出自動駕駛巴士。
依照說明，Mobileye將與德國工業公司BENTELER International AG旗下EV Systems，以及自動駕駛公司Beep合作，預計在2024年於美國地區推出自動駕駛巴士，透過車上12-14個乘坐座位提供載客服務。
而此款自動駕駛巴士將以不超過時速35英里 (約時速56公里)的行車速度，在特定封閉道路上運作，同時車上不會配置任何方向盤與踏板等控制設計，並且計畫在2024年於美國境內投放數百輛，藉此對應公共區域接駁使用需求。
在未來規劃中，更預期在全球地區佈署1萬至1萬5000輛，推廣自動駕駛巴士使用模式。
在此之前，Mobileye已經確定與新創公司Udelv合作，預計在2023年於美國境內提供自動駕駛貨車服務，並且將在今年底之前於以色列、德國提供自動駕駛計程車服務。
另外，Intel日前則證實將使旗下自動駕駛業務部門Mobileye恢復獨立，預計在2022年中於美國境內掛牌上市，藉此擴展Mobileye未來成長規模。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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