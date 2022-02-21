美國Apple Store員工可能準備建立工會 抗議薪資漲幅未能趕上生活成本增加速度

消息指稱，蘋果美國地區的Apple Store員工可能準備建立工會，準備向美國國家勞工關係委員會遞交相關資料，預計抗議公司薪資問題。

依照華盛頓郵報取得消息，雖然蘋果日前已經針對美國地區Apple Store員工調整2%-10%不等的薪資漲幅，但不少員工表示目前薪資難以追上物價等生活成本增加速度，同時也認為公司整體市值、營收成長表現，並未實際反應在員工薪水漲幅。

蘋果方面目前則未對此作任何回應，不過在先前已經有內部員工抗議薪資等待遇不公平的情況，加上目前又傳出與消費者有更深接觸的Apple Store員工抗議薪資問題，顯然將使蘋果面臨更大員工管理問題，以及薪資政策上的挑戰。

消息指出，現階段至少有6間Apple Store員工加入工會，同時有2間Apple Store已經獲得全國工會支持，預計向美國國家勞工關係委員會提供資料，準備向蘋果抗議薪資問題。而這些員工為了避免公司透過iPhone等裝置追蹤聯繫紀錄，甚至還改用Android手機確保資訊隱密，並且持續拉攏更多員工加入工會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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