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Google Workspace加入AI功能 可讓系統自動摘要文件重點

聯合新聞網 / 楊又肇

針對旗下Workspace產品組合，Google釋出多項以人工智慧打造的的擴充功能，其中包含可將Google Docs內容自動生成摘要，讓使用者能更快了解文件記載重點，而使用者亦可手動調整摘要內容，避免系統誤判。

依照Google說明，此項功能希望協助使用者更快閱讀文件重點，尤其在一般人日常生活接觸資訊越來越多情況下，通常沒有耐性花時間閱讀長篇內容，藉此縮減使用者在工作上檢視大量內容所需花費時間。

若未來此項功能在Google Docs能被普及使用，預期Google將會進一步將此項技術推廣到更多服務，例如用於精簡網頁內容描述，或是讓新聞報導能以更簡短形式供人閱讀，藉此縮減使用者瀏覽內容整體所需花費時間。

其他部分，Google Docs也增加無分頁格式 (Pageless Format)，讓跨頁內容編輯變得更簡單，並且能加入更大圖像或更寬表格內容，若有需要列印輸出，或是轉換成PDF格式的話，亦可將文件轉換為分頁格式。

而透過新版智慧畫布功能，Google也讓圖像、表格等項目更容易插入文件內容，甚至也能加入文件內的快速連結，或是內容清單、Google Maps等，並且透過「@」方式快速插入物件，或是包含頭銜、聯繫方式等的特定人員資訊，甚至也能直接透過「@」功能直接呼叫電子郵件功能，讓使用者能在協同作業過程更快將文件透過電子郵件傳送給他人。

另外，在日曆項目也與會議記錄功能整合，讓使用者可以直接從日曆會議邀請中直接建立會議記錄文件，無須額外透過Google Docs建立，同時也能快速帶入與會者資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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